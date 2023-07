Πολιτική

Φωτιές - Βόλος: Εισαγγελική παρέμβαση για τις φονικές πυρκαγιές και τις εκρήξεις

Τι ζητά με την παραγγελία της η Εισαγγελία Βόλου για τις φωτιές που κόστισαν την ζωή σε δύο ανθρώπους και προκάλεσαν ανυπολόγιστες καταστρφές.

-

Παραγγελία για άμεση διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης που θα διερευνήσει πώς εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα τόσες πυρκαγιές στη Μαγνησία, αλλά και το γεγονός ότι αυτές οι φωτιές είχαν ασυνήθη έκταση και ένταση και προκάλεσαν ανυπολόγιστες ζημιές στο φυσικό περιβάλλον, σε ζωικό κεφάλαιο, σε πολλά κτίρια, σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, σε καλλιέργειες και σε υποδομές, αλλά και την απώλεια δύο ανθρώπων στο Χοροστάσι Αλμυρού και τον Άγιο Γεώργιο Φερών, εξέδωσε η Εισαγγελία Βόλου.

Η ταυτόχρονη εκδήλωση τόσων πυρκαγιών έχει προκαλέσει υπόνοιες για σκόπιμη και οργανωμένη εγκληματική δράση και δεν αποδίδεται μόνο σε πιθανή αμέλεια κάποιων ατόμων.

Μάλιστα, το πρώτο βράδυ που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, ενώ κινδύνευε να παραδοθεί στις φλόγες το Σέσκλο, κατήγγειλε με δηλώσεις του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: «Είμαστε βέβαιοι ότι πρόκειται για εμπρησμούς. Δεν είναι δυνατόν να εκδηλώνονται φωτιές ταυτόχρονα σε έξι διαφορετικά σημεία στη χειρότερη δυνατή στιγμή λόγω του καύσωνα και της επικράτησης των θυελλωδών ανέμων».

Στην προκαταρκτική θα εξεταστούν όλα τα δεδομένα και θα κληθούν να καταθέσουν στοιχεία όσοι έκαναν λόγο για εμπρησμό, όπως ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας.