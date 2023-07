Οικονομία

Στουρνάρας για επιτόκια: Νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο

Δυσοίωνες για τους δανειολήπτες είναι οι εκτιμήσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.

Νέα αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο, η οποία όμως θα είναι και η καταληκτική, προβλέπει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όπως αναφέρει ο Γιάννης Στουρνάρας, ίδιος στο capital.gr«φαίνεται ότι είμαστε πολύ κοντά στο τέλος των αυξήσεων των επιτοκίων. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αν υπάρξει μία ακόμα -δύσκολο το βλέπω- για τον Σεπτέμβριο, αλλά πιστεύω ότι θα σταματήσουμε εκεί. Αλλά και του Σεπτεμβρίου, τις 25 μονάδες βάσης, τις βλέπω αδύναμες».

Στο ερώτημα για πόσο διάστημα τα επιτόκια θα διατηρηθούν σε αυτά τα υψηλά επίπεδα επισημαίνει ότι θα παραμείνουν για μερικούς μήνες σίγουρα.

«Όλα θα εξαρτηθούν βέβαια από την οικονομία, από τη δυναμική του πληθωρισμού κατά πρώτο, τη δυναμική της οικονομίας κατά δεύτερο λόγο και τα προβλήματα εάν υπάρξουν του χρηματοπιστωτικού τομέα. Διότι όταν αυξάνεις πολύ τα επιτόκια,, ναι μεν για ένα διάστημα οι τράπεζες κάνουν κέρδη, αλλά από την άλλη μεριά με τη μείωση της ζήτησης δανείων από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις και το ζόρισμα της οικονομίας από την αύξηση των επιτοκίων, αυτό ενδεχομένως να δημιουργήσει μία νέα γενιά κόκκινων δανείων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων χορηγήσεων ο διοικητής της ΤτΕ επεσήμανε ότι ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό, είναι το ότι δεν έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό στις ελληνικές τράπεζες.