Οικονομία

“Ανακυκλώνω - Αλλάζω θερμοσίφωνα”: οι πίνακες με τους δικαιούχους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους δικαιούχους του προγράμματος "Ανακυκλώνω - ΑλλάΖΩ Θερμοσίφωνα". Ξεπέρασαν τις 100.000 οι αιτήσεις.

-

Σε 103.310 ανέρχονται οι αιτήσεις που εγκρίνονται για την εξαργύρωση επιταγών (vouchers), στο πλαίσιο του προγράμματος: «Ανακυκλώνω - ΑλλάΖΩ Θερμοσίφωνα», του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά και από την διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, υπέγραψε την απόφαση, με την οποία εγκρίνονται οι πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων, ανά Περιφέρεια και ανά εισοδηματική κατηγορία, των αιτήσεων που κατατέθηκαν στο πρόγραμμα. Οι οριστικοί πίνακες, με τους επιλέξιμους και τους επιλαχόντες δικαιούχους του «Ανακυκλώνω - ΑλλάΖΩ Θερμοσίφωνα» αναρτώνται, στην ιστοσελίδα του προγράμματος (πατήστε ΕΔΩ)

Παράλληλα, οι δικαιούχοι του προγράμματος ενημερώνονται μέσω SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Όπως επισημαίνεται από το ΥΠΕΝ, οι δικαιούχοι θα δουν σημαντικές μειώσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος. Υπολογίζεται πως η κατανάλωση ρεύματος για τη χρήση ζεστού νερού πρόκειται να μειωθεί, περίπου, κατά 65% ανά νοικοκυριό. Όσον αφορά στο περιβαλλοντικό όφελος για τη χώρα, εκτιμάται πως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) θα μειωθεί κατά 200.000 τόνους, ετησίως.

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις έχουν συνολικό προϋπολογισμό 107.700.071 ευρώ και αφορούν σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Συγκεκριμένα, 7.302 αιτήσεις προέρχονται από την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, 26.354 από την Αττική, 2.785 από το Βόρειο Αιγαίο, 9.577 από την Δυτική Ελλάδα, 3.420 από την Δυτική Μακεδονία, 4.381 από την Ήπειρο, 7.603 από την Θεσσαλία, 2.487 από τα Ιόνια Νησιά, 16.166 από την Κεντρική Μακεδονία, 7.110 από την Κρήτη, 2.738 από το Νότιο Αιγαίο, 6.757 από την Πελοπόννησο και 6.630 από την Στερεά Ελλάδα.

Με την ανάρτηση των οριστικών πινάκων, οι δικαιούχοι λαμβάνουν, άμεσα, τις ειδικές επιταγές, που καλύπτουν μέρος της συνολικής δαπάνης αγοράς του νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, καθώς και των άμεσα συνδεδεμένων και απαραίτητων υπηρεσιών (τοποθέτηση κ.λπ.) από τους εγκεκριμένους προμηθευτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο «Ανακυκλώνω - ΑλλάΖΩ Θερμοσίφωνα» είχε η πλειονότητα των νοικοκυριών. Εφαρμόστηκαν κοινωνικά κριτήρια και υπήρξε ειδική μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις οικογένειες που έχουν μέλος με αναπηρία, καθώς και για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Το «Ανακυκλώνω - ΑλλάΖΩ Θερμοσίφωνα» έχει διαθέσιμο προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Ωστόσο, λόγω προσαύξησής του κατά 8% (μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων) καλύπτονται από το πρόγραμμα αιτήσεις, συνολικού ύψους 107.700.071 ευρώ. Κατά την εξαργύρωση των επιταγών θα δημιουργείται χώρος (αποθεματικό), ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα και επιλαχόντες δικαιούχοι.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Έγκλημα με θύμα 55χρονη - Πριν χρόνια είχε δολοφονηθεί η αδελφή της

ΑΑΔΕ: Λουκέτα και πρόστιμα σε κλαμπ

Πτώση Canadair - Κηδεία Χρήστου Μουλά: “στερνό αντίο” στον ήρωα πιλότο (εικόνες)