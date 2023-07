Πολιτική

Σπαρτιάτες - Στίγκας για Κασιδιάρη: Εγώ διοικώ το κόμμα, δεν είμαι “μπροστινός”

Σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά το “αντάρτικο” της πλειονότητας των βουλευτών, υπέρ του Κωνσταντίνου Φλώρου και της στήριξης του στον Ηλία Κασιδιάρη ως υποψήφιου Δημάρχου Αθηναίων.

Την σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την επόμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Σπαρτιατών Βασίλης Στίγκας προκειμένου εκεί να επιλυθούν τα εσωκομματικά προβλήματα που από χθες δημιουργήθηκαν με την δήλωση των «9» από τους 12 βουλευτές του. Δήλωσε πως «το κόμμα Σπαρτιάτες το διοικώ εγώ» και ότι μετά την δήλωση των «9» βουλευτών του δεν σκέφτηκε να παραιτηθεί. Έστειλε το μήνυμα ότι «όποιος θέλει να μείνει ας μείνει και όποιος θέλει να φύγει ας φύγει. Εγώ και μόνος μου να μείνω θα κάνω αυτά που πρέπει να κάνω». Τόνισε πως «δεν υπήρξα ούτε μπροστινός, ούτε εντολοδόχος».

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του προέδρου των Σπαρτιατών κ. Βασίλη Στίγκα από το περιστύλιο της Βουλή των Ελλήνων και οι απαντήσεις που έδωσε σε ερωτήσεις κοινοβουλευτικών συντακτών:

Βασίλης Στίγκας: «Μετά τα χθεσινά δυσάρεστα γεγονότα που συνέβησαν στην Κοινοβουλευτική μας Ομάδα, πράγματα τα οποία δεν άρεσαν σε κανέναν αποφασίσαμε να γίνει σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την επόμενη εβδομάδα και να λυθούν τα όποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί. Νιώθουμε και οφείλουμε έναν μεγάλο σεβασμό στους 241.000 ψηφοφόρους μας που μας τίμησαν και μας έβαλαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επομένως, δεν μπορούμε έτσι να τινάξουμε τα πάντα στον αέρα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι πρέπει για να σταθούμε όλοι μαζί ενωμένοι σαν γροθιά στις δύσκολες ώρες και στα μεγάλα προβλήματα που έρχονται για την χώρα μας».

Σε ερώτηση ότι «εσείς είστε που χαρακτηρίσατε τον Ηλία Κασιδιάρη "καύσιμο", δημιουργώντας το έδαφος και τις προϋποθέσεις για να εμφανισθείτε ως "μπροστινός» του. Τώρα τι σας δυσαρέστησε;» απάντησε ότι «όπως έχω δηλώσει κατ' επανάληψη το να σε στηρίξει ένας άνθρωπος και να πεις ένα ευχαριστώ από ευγνωμοσύνη δεν σημαίνει τίποτα. Εκείνο το οποίο έχω να δηλώσω -και το έχω ξαναπεί- είναι ότι ποτέ στην ζωή μου, δεν υπήρξα ούτε μπροστινός ούτε εντολοδόχος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το κόμμα Σπαρτιάτες το διοικώ εγώ, βεβαίως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ενδεχομένως να έχουν είτε συναισθηματικούς δεσμούς, είτε να μην γνωρίζουν καλά την λειτουργία ενός κόμματος ή την λειτουργία μέσα στο Κοινοβούλιο».

Σε ερωτήσεις ότι η χθεσινή κοινή δήλωση των «9» βουλευτών «δείχνει πως Σπαρτιάτες = Κασιδιάρης και Κασιδιάρης = Σπαρτιάτες» ο κ. Στίγκας απάντησε «περιμένετε λίγο να δείτε μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Να ξέρετε ότι εγώ πάντοτε λέω την αλήθεια. Πάντοτε ήμουνα, είμαι και θα είμαι με τη νομιμότητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αφήστε μας λιγάκι να δούμε τι μπορεί να γίνει μέχρι την επόμενη εβδομάδα».

Στην ερώτηση εάν «αισθανθήκατε την ανάγκη να παραιτηθείτε» μετά την δήλωση των 9 βουλευτών του είπε «καθόλου, καθόλου και σας διαβεβαιώνω ότι επειδή είμαι Σπαρτιάτης, είμαι μόνος εναντίον όλων. Εγώ έχω έρθει εδώ πέρα για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Να προσφέρω ανιδιοτελώς στην πατρίδα μου και στον ελληνικό λαό. Για μέναν δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όποιος θέλει να μείνει ας μείνει και όποιος θέλει να φύγει ας φύγει. Εγώ και μόνος μου να μείνω, θα κάνω αυτά που πρέπει να κάνω».

Ερωτηθείς εάν υπήρχε επικοινωνία με τον Ηλία Κασιδιάρη για την έκδοση της κοινής ανακοίνωσης των «9» βουλευτών ή εάν είχε και ο ίδιος επικοινωνία μαζί του, απάντησε πως «εμένα δεν με έχει πάρει κανένας τηλέφωνο και δεν συνομιλώ με κανέναν. Αυτό είναι κάτι δεδομένο για τον Βασίλη Στίγκα. Και σας είπα εντολές δεν έχω πάρει ποτέ στην ζωή μου, ούτε πρόκειται να πάρω από κανέναν. Ενεργώ αυτοβούλως και βεβαίως σε συνεννόηση με τους βουλευτές μου. Έχουν γίνει και άλλα πράγματα, δηλαδή έχουμε συζητήσει νομοσχέδια και τους προσέχω -να το πω έτσι- ώστε να μην κάνουν κάποια λάθη, καθώς είναι και αυτοί καινούργιοι και δεν έχουν την εμπειρία, αλλά πάντοτε στα πλαίσια της Κοινοβουλευτικής Ομάδας».

Στην ερώτηση ότι «εσείς ήσασταν προσκεκλημένος ευρωβουλευτή της ΧΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φωτογραφιζόσασταν σε πανό που έγραφε "προδότη" τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, υιοθετώντας την προπαγάνδα της ΧΑ» είπε ότι «το πανό που σηκώσαμε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο υποδηλώνει ότι ο κ. Τσίπρας όντως ήταν, είναι και θα παραμείνει προδότης. Αυτό δεν αναιρεί κάτι. Απλά να σας υπενθυμίσω ότι τον κ. Φουντούλη (ευρωβουλευτή της ΧΑ) που με κάλεσε στο Ευρωκοινοβούλιο τον είχα γνωρίσει προσωπικά μέσα από τις εκπομπές που έκανα και τον είχα καλεσμένο. Επομένως, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι μεμπτό».

Στην παρατήρηση ότι «άρα εσείς είχατε σχέση με την ΕΛΑΣΥΝ» είπε ότι «ο κ. Λαγός με είχε φωνάξει ως παρουσιαστή στις εκπομπές που έκανε. Άμισθος, έκανα τρεις τέσσερις εκπομπές και έφυγα. Δεν νομίζω να είναι κάτι μεμπτό. Και δεν θέλω να επανέρχομαι στα ίδια και στα ίδια. Ουδέποτε υπήρξα στέλεχος ούτε της ΕΛΑΣΥΝ, ούτε της ΧΑ».

