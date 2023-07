Πολιτική

Φωτιές - Κικίλιας: Οι καιρικές συνθήκες αύξησαν τον βαθμό δυσκολίας

Για προετοιμασία που αντιμετώπισε ακραίες συνθήκες, λόγω καύσωνα, έκανε λόγο ο Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος και στο πλήθος των πυρκαγιών. Τι είπε για τους νεκρούς, το 112 και τις ελλείψεις.

Μετά από 15 μέρες ακραίων καιρικών φαινομένων και ενός 10ημέρου με πάνω από 600 φωτιές, σήμερα είναι η πρώτη μέρα που δεν βρισκόμαστε στο κόκκινο - σε κατάσταση συναγερμού, σημείωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Βασίλης Κικίλιας κατά τη συνέντευξη Τύπου για τις δασικές πυρκαγιές που βρίσκεται σε εξέλιξη στο υπουργείο.

Ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε την περίοδο δύσκολη και υπογράμμισε την αυτοθυσία και τον ηρωισμό όλων όσων δίνουν μάχη με τις φωτιές, κάνοντας αναφορά και στον θάνατο των δύο πιλότων.

Η διαφορά με άλλες χρονιές σημείωσε ο υπουργός ήταν οι καιρικές συνθήκες, στις οποίες κλήθηκε ο μηχανισμός να διαχειριστεί την κρίση. Πολιτικοί, κρατικός μηχανισμός και πολίτες πρέπει με σοβαρότητα να διαχειριστούμε τη νέα συνθήκη, τόνισε ο κ. Κικίλιας.

Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε χάρτη σε κατάσταση συναγερμού για τόσες πολλές ημέρες στη σειρά, σε τόσες πολλές περιφέρειες ανέφερε.

Αναφερόμενος στις περίπου 660 πυρκαγιές είπε ότι οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν αλλά δέκα από αυτές πήραν μεγάλες διαστάσεις, δοκίμασαν τις αντοχές όλων. Τραυματίστηκαν 74 άνθρωποι και έχασαν τη ζωή τους τρεις. Η έγκαιρη χρήση του 112 όπως η μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης της Ρόδου για ακόμη μια φορά λειτούργησε αποτελεσματικά.

Το κράτος είπε ο κ. Κικίλιας θα κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι οφείλει για να ανακουφίσει τους πληγέντες και τις πληγείσες περιοχές.

Παρά την προετοιμασία ο βαθμός δυσκολίας αποδείχθηκε πολύ μεγάλος, σημείωσε και συμπλήρωσε ότι όπου διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη θα υπάρξει βελτίωση και αναθεώρηση.

Η κλιματική κρίση δεν θα φύγει και οφείλουμε να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας σε όλα τα επίπεδα, τόνισε ο υπουργός.

