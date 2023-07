Οικονομία

Α21 - Επίδομα Παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα

Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων «Α21 - Επίδομα Παιδιού».

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο φορέας υλοποίησης ΟΠΕΚΑ ενημερώνουν ότι σήμερα, Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023, άνοιξε και λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Α21 - Επίδομα Παιδιού», προκειμένου να υποβάλουν αίτηση όσοι δεν έχουν προβεί στη διαδικασία για το έτος 2023.

Η αίτηση υποβάλλεται στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, www.idika.gr, ή μέσω του διαδικτυακού τόπου www.opeka.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Η οριστικοποίηση της υποβολής της αίτησης είναι απαραίτητη, καθώς εάν αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Περισσότερες πληροφορίες για το Επίδομα Παιδιού στο https://opeka.gr/oikogeneies/epidoma-paidiou/.

Σχετικές ερωτήσεις αναφορικά με το Επίδομα του Παιδιού στο https://opeka.gr/oikogeneies/epidoma-paidiou/erotiseis-apantiseis/.

