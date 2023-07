Πολιτική

Μητσοτάκης για Ρόδο: Άμεσα μέτρα για τους πυρόπληκτους και την προβολή του νησιού

Δέσμη μέτρων τέθηκε επί τάπητος σε σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, για την "επόμενη ημέρα" στο νησί που λαβώθηκε απο τις φωτιές.

Το πλέγμα των δράσεων και των πρωτοβουλιών για την επόμενη μέρα του τουρισμού στις περιοχές της Ρόδου που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά, αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στο νησί και η κατάσταση επιχειρησιακής έκτακτης ανάγκης έχει λήξει, στη σύσκεψη συζητήθηκαν με τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων φορέων του τουρισμού, οι βασικοί άξονες στήριξης των κατοίκων και των επιχειρήσεων από την πολιτεία, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών και τα μέτρα προβολής του τουριστικού προϊόντος των περιοχών αυτών στις κύριες αγορές ενδιαφέροντος της Ρόδου.

Οι ενέργειες που ακολουθούν κινούνται σε τρεις άξονες:

άμεση στήριξη μέσω του μηχανισμού κρατικής αρωγής των κατοίκων και επιχειρήσεων που επλήγησαν. Από την αυτοψία της αρμόδιας υπηρεσίας έχουν εντοπιστεί 6 κτήρια που κρίνονται κατεδαφιστέα και άλλα 39 που έχουν μικρότερες φθορές. άμεσες εργασίες αποκατάστασης από την περιφέρεια και τον δήμο σε οδικά δίκτυα και δημόσιες ακτές. εκστρατεία θετικής προβολής της Ρόδου στις κύριες αγορές ενδιαφέροντος του νησιού.

Στις πληγείσες περιοχές η επαναλειτουργία των τουριστικών μονάδων που είναι έτοιμες να υποδεχθούν ξανά επισκέπτες έχει ήδη δρομολογηθεί, ενώ η κρατική αρωγή της Πολιτικής Προστασίας έχει προχωρήσει τη διαδικασία καταγραφής των ζημιών για την καταβολή των αποζημιώσεων.

Η αναλυτική παρουσίαση των αποφάσεων για τη στήριξη του τουριστικού προϊόντος του νησιού θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα που έρχεται, ενώ τονίστηκε πως το brand της Ρόδου είναι ισχυρό στο εξωτερικό και ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από την άμεση ανταπόκριση της πολιτείας και την εξαιρετική στάση των κατοίκων και των εθελοντών κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, η Υφυπουργός Τουρισμού Έλενα Ράπτη, o Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Διευθυντής Γραφείου Πρωθυπουργού Γιάννης Μπρατάκος, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Γιάννης Παράσχης, ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) Αλέξανδρος Βασιλικός, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης και η Πρόεδρος του Marketing Greece Ιωάννα Δρέττα.

