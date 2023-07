Πολιτική

Συνάντηση Γεραπετρίτη - Φάμελλου για ελληνοτουρκικά και F-16

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κύριο αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα ελληνοτουρκικά. Τι ειπώθηκε για τα F16 που θέλει να αγοράσει η Τουρκία από τις ΗΠΑ καιγια τον διάλογο με την Άγκυρα.

-

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, πραγματοποίησε συνάντηση την Παρασκευή με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη. Κύριο θέμα της ατζέντας ήταν η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Σε δήλωση του, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως «είμαστε υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία, της δόμησης σταθερών δίαυλων επικοινωνίας και υποστηρίζουμε την επανεκκίνηση των διερευνητικών και των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης». Σχετικά με το ζήτημα των αμερικανικών F-16 στην Τουρκία που τέθηκε στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής του NATO στη Λιθουανία, ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε "τόνισα στον κ.Γεραπετρίτη ότι δεν μπορεί να αφήνεται το θέμα των δεσμεύσεων και των προϋποθέσεων για την πώληση των F16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, αποκλειστικά στις σημαντικές προσπάθειες του κ. Μενέντεζ, του Κογκρέσου και της Ελληνικής ομογένειας. Η Ελληνική κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης, οφείλουν να θέσουν ευθέως τις προϋποθέσεις στις ΗΠΑ, βάζοντας τέλος στη λογική του πιστού και δεδομένου συμμάχου."

Αναλυτικά η δ ήλωση του προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, μετά την συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτη: "Συναντήθηκα σήμερα με τον υπουργό Εξωτερικών κ Γεραπετρίτη μετά από πρόσκλησή του, για μια ενημέρωση απ’ ευθείας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ιδιαίτερα για την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο πρόσφατα στο Βίλνιους. Το είχαμε ζητήσει εξάλλου και με δική μας δήλωση. Θέλουμε αυτή η ενημέρωση να είναι διαρκής συνεπής και απ’ ευθείας, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Τόνισα ότι όπως είναι η πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είμαστε υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία, της δόμησης σταθερών δίαυλων επικοινωνίας και υποστηρίζουμε την επανεκκίνηση των διερευνητικών και των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Για να είναι αυτός ο διάλογος εποικοδομητικός, για να προστατεύει τα εθνικά συμφέροντα, να συμβάλλει στην ειρήνη και να μην αποτελέσει εργαλείο για να παίξει η Τουρκία ξανά, ευκαιριακά το χαρτί της δήθεν μετριοπάθειας, πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις: Πρώτη προϋπόθεση ο διάλογος να είναι συγκεκριμένος, συγκροτημένος, να έχει χρονοδιάγραμμα, οδικό χάρτη και ξεκάθαρα παραδοτέα. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν δύο κόκκινες γραμμές. Η κυριαρχία και η άμυνα της χώρας. Τρίτη προϋπόθεση, να είναι ξεκάθαρος ο τελικός στόχος που είναι η οριοθέτηση της ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας στη Χάγη, και Τέταρτη προϋπόθεση είναι να αξιοποιηθεί η ΕΕ και οι ΗΠΑ , ώστε να δεσμεύσουν την Τουρκία σε διάλογο βασισμένο στο διεθνές δίκαιο και στον τερματισμό των προκλήσεων. Τόνισα στον κ.Γεραπετρίτη ότι δεν μπορεί να αφήνεται το θέμα των δεσμεύσεων και των προϋποθέσεων για την πώληση των F16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, αποκλειστικά στις σημαντικές προσπάθειες του κ. Μενέντεζ, του Κογκρέσου και της Ελληνικής ομογένειας. Η Ελληνική κυβέρνηση και ο κ.Μητσοτάκης, οφείλουν να θέσουν ευθέως τις προϋποθέσεις στις ΗΠΑ, βάζοντας τέλος στη λογική του πιστού και δεδομένου συμμάχου. Κυρίως, τόνισα ότι αποτελεί μεγάλο λάθος ο κ. Μητσοτάκης, πριν καν αρχίσουν οι συνομιλίες, να προαναγγέλλει μονομερώς υποχωρήσεις. Η πρόοδος του διαλόγου απαιτεί προσεκτικά και ουσιαστικά βήματα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Να αποφεύγονται οι μεγαλοστομίες από κάθε κατεύθυνση. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα ακολουθεί πάντα την στάση της πατριωτικής ευθύνης και όχι της πατριδοκαπηλίας. Περιμένουμε την ίδια στάση να δούμε και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας." Συνάντηση Μαρίνου - Γεραπετρίτη Σε δήλωση ο Γιώργος Μαρίνος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτή Ευβοίας μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Γιώργο Γεραπετρίτη. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών κομμάτων για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, κυρίως για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις εξελίξεις στην περιοχή, ο υπουργός εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε σήμερα με τον Γιώργο Μαρίνο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτή Ευβοίας. Ο Γιώργος Μαρίνος, μετά τη συνάντηση, έκανε την ακόλουθη δήλωση: "Οι αποφάσεις της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους “ξερνάνε φωτιά”. Οδηγούν σε κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, ενώ η εμπλοκή της Ελλάδας, με ευθύνη της κυβέρνησης και τη συναίνεση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων, μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων και προκαλεί μεγάλους κινδύνους για το λαό.

Στο πλαίσιο αυτό η αποκαλούμενη “επανεκκίνηση” των ελληνοτουρκικών σχέσεων και ο “οδικός χάρτης”, που συμφωνήθηκε στη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν με αμερικανοΝΑΤΟική εποπτεία, όπως και οι δηλώσεις του πρωθυπουργού για διαπραγματεύσεις σε “βαριά γεωπολιτικά ζητήματα”, για τον “πυρήνα της ελληνοτουρκικής διαφοράς” και για “υποχωρήσεις”, ανοίγουν τον δρόμο της συνεκμετάλλευσης - συνδιαχείρισης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προς όφελος των ενεργειακών ομίλων και σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων, ακόμα και της κυριαρχίας της χώρας.

Το ΚΚΕ καλεί το λαό σε ετοιμότητα και πάλη για τον απεγκλωβισμό της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, για να μην περάσουν επικίνδυνες διευθετήσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις." Ειδήσεις σήμερα: Ρόδος: Τουρίστρια γέννησε σε τουαλέτα ξενοδοχείου - Πέθανε το μωρό Τηλεφωνικές απάτες: Γυναίκες έδωσαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε επιτήδειους “Ανακυκλώνω - Αλλάζω θερμοσίφωνα”: οι πίνακες με τους δικαιούχους