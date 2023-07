Life

“Ο Πρώτος από εμάς”: το πρώτο τρέιλερ (βίντεο)

Ετοιμάζεται πυρετωδώς για να βρεθεί σύντομα στις οθόνες μας η σειρά του ΑΝΤ1 με τους ξεχωριστούς συντελεστές.

Έχεις ζήσει τη ζωή σου όπως πραγματικά θα ήθελες; Έχεις πραγματοποιήσει όλα τα όνειρά σου; Βάζεις σε προτεραιότητα τα «πρέπει» ή τα «θέλω»; Ποια είναι τελικά τα σημαντικά και ποια τα ασήμαντα σε αυτή τη ζωή; «O Πρώτος από εμάς», μια νέα σύγχρονη σειρά γεμάτη συναίσθημα και τρυφερότητα, έρχεται τον Σεπτέμβριο στον AΝΤ1 για να μας κάνει να αναρωτηθούμε για όλα τα παραπάνω μέσα από τη ζωή, τα όνειρα, την πορεία και τις επιλογές 6 αγαπημένων φίλων. Ο Άλκης (Σπύρος Χατζηαγγελάκης) θέλει να χαίρεται τη ζωή με τους αγαπημένους του φίλους και να απολαμβάνουν μαζί κάθε στόχο που πετυχαίνει ο καθένας. Και όταν οι δυσκολίες τους χτυπάνε την πόρτα να βρίσκουν τρόπο να τις ξεπερνούν. Γιατί ξέρει πως οι φίλοι του θα είναι πάντα δίπλα του και πως μαζί τους όλα είναι πιθανά… Η Κάτια (Αθηνά Οικονομάκου) ετοιμάζεται για έναν γύρο μεγάλων αποφάσεων. Για τον Νικόλα (Γιάννης Τσιμιτσέλης) φαίνεται να είναι όλα εύκολα. Όμως, αυτό ίσως αυτό αλλάξει στη συνέχεια… Η Έλενα (Λένα Δροσάκη) δεν ζητούσε βοήθεια ποτέ και για τίποτα, αλλά θα χρειαστεί βοήθεια γι' αυτό που θέλει όσο τίποτα άλλο! Ο Φίλιππος (Μάριος Αθανασίου) ξέρει καιρό τον προορισμό του και τώρα νιώθει πως έφτασε η στιγμή να τον μοιραστεί. Η Σοφία (Βίβιαν Κοντομάρη) δεν θα τρέχει πάντα πίσω από όλους. Ήρθε η ώρα να βάλει μπροστά τα θέλω της. Η νέα δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται τον Σεπτέμβριο στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και υπόσχεται να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές γέλιου και συγκίνησης. Είναι ένας ύμνος στη φιλία, στην αγάπη, στις σχέσεις, στα σημαντικά της ζωής, στους στόχους και στα όνειρα που κάποιοι δεν καταφέραμε να εκπληρώσουμε ή δεν προσπαθήσαμε καν. Γιατί η ζωή δεν ξεκινά μόνο μία φορά! Δείτε το πρώτο τρέιλερ: Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης. Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς "The First of Us" της Paramount Pictures International

