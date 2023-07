Παράξενα

Κοκαΐνη και κάνναβη έκρυβε στην....ντουλάπα του (εικόνες)

Στην εξιχνίαση κατοχής και εμπορίας "γενναιόδωρων" ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών προχώρησε η Αστυνομία.

Σε ειδική κρύπτη στη ντουλάπα σπιτιού, είχε αποκρύψει 41χρονος συλληφθείς από την αστυνομία, ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, τις οποίες κατηγορείται ότι παράνομα κατείχε και εμπορευόταν. Ο άνδρας αναζητείτο από προχθές Τετάρτη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, και εντέλει εντοπίστηκε και συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

“Συνελήφθη πρωινές ώρες της 28-07-2023 στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 41χρονος ημεδαπός που αναζητούνταν στα όρια του αυτοφώρου βάσει δικογραφίας που είχε σχηματιστεί σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών (Σχετικό το από 26-7-2023 Δελτίο Τύπου).

Στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας, έπειτα από διασταύρωση πληροφοριακών δεδομένων, εντοπίστηκε οικία στην Αθήνα που σχετίζεται με τον 41χρονο κατηγορούμενο που συνελήφθη σήμερα, όπου έλαβε χώρα πρωινές ώρες χθες (27-7-2023) έρευνα, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.

Σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη εντός ντουλάπας στην εν λόγω οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 3 κιλά και 90 γραμμ. κοκαΐνης,

- 5 κιλά και 30 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

- 4 κιλά και 290 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

- τα χρηματικά ποσά των 649.050 ευρώ, 24.910 δολαρίων ΗΠΑ, 420 λιρών Αγγλίας,

- 1 πιστόλι,

- 50 φυσίγγια πιστολιού,

- 2 γεμιστήρες πιστολιού,

- 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

- 1 πλαστικοποιητής

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών”.

