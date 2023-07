Κόσμος

Φωτιές - Πάπας Φραγκίσκος: μήνυμα στήριξης για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα

Μήνυμα στήριξης στέλνει ο πάπας Φραγκίσκος για την προσπάθεια κατάσβεσης των πυρκαγιών στην χώρα μας.

Τη συμπαράστασή του προς την Ελλάδα, που δοκιμάστηκε από τις πυρκαγιές, θέλησε να εκφράσει ο πάπας Φραγκίσκος.

Σε τηλεγράφημα που ο πρωθυπουργός της Αγίας Έδρας, Πιέτρο Παρολίν, απέστειλε στον πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος, επίσκοπο Πέτρο Στεφάνου, υπογραμμίζεται:

«Ο πάπας Φραγκίσκος εκφράσει την έντονη ανησυχία του για την απειλή σε βάρος της ανθρώπινης ζωής και τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις εκτεταμένες πυρκαγιές σε πολλά σημεία της Ελλάδας και όχι μόνο, ως συνέπεια του κύματος καύσωνα που πλήττει πολλές ευρωπαϊκές χώρες».

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στο τηλεγράφημα, ο πάπας είναι στο πλευρό όλων των πληγέντων «και προσεύχεται ζητώντας ο Κύριος να ευλογήσει τις προσπάθειες των πυροσβεστών και όλου του προσωπικού έκτακτης ανάγκης, για την καταπολέμηση της επικίνδυνης αυτής κατάστασης».

Ο ποντίφικας, τέλος, «εκφράζει την ελπίδα -οι κίνδυνοι για τον κοινό μας οίκο, οι οποίοι αυξήθηκαν με την κλιματική κρίση σε εξέλιξη- να ωθήσουν όλους τους ανθρώπους να ανανεώσουν τις προσπάθειές τους, με στόχο να προστατέψουν το δώρο της πλάσης, για το καλό των μελλοντικών γενεών».





