Ελένη Τοπαλούδη: Η μητέρα της δώρισε τα βιβλία της (εικόνες)

Δωρεά στη δανειστική βιβλιοθήκη του Διδυμότειχου έκανε η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη τα βιβλία της. Το μήνυμα της Κούλας Τοπαλούδη.

Σε μία ακόμα συγκινητική κίνηση που τιμά τη μνήμη της κόρης της προχώρησε η Κούλα Τοπαλούδη, η μητέρα της Ελένης που δολοφονήθηκε άγρια όταν ήταν φοιτήτρια στη Ρόδο.

Η δολοφονία που συγκλόνισε το πανελλήνιο έγινε πριν από τέσσερα χρόνια και οκτώ μήνες, όμως οι γονείς και ο αδερφός της Ελένης δεν ξεχνούν την αγαπημένη της, φωνάζοντας το όνομά της σε κάθε ευκαιρία.

Στέκονται δίπλα στους γονείς άλλων γυναικών και αγοριών που δολοφονήθηκαν και παλεύουν για να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη της, αλλά και για να μην τραβήξει άλλη οικογένεια το δικό τους δράμα.

Αυτήν τη φορά, η μητέρα της Ελένης, Κούλα, πήρε τα βιβλία της και τα δώρισε στη δανειστική βιβλιοθήκη του Διδυμότειχου.

Τα βιβλία που έχουν γραμμένο το όνομα της κόρης της, που εκείνη τα διάλεξε, δόθηκαν για τα παιδιά του Διδυμότειχου, την ιδιαίτερη πατρίδα της Ελένης Τοπαλούδη και η ευχή της μητέρας της είναι, «να τα ταξιδέψουν».

Η ανάρτηση της Κούλας Τοπαλούδη

«Ελένη μου

4 χρόνια και 8 μήνες περάσανε από την απάνθρωπη δολοφονία σου.

Μόνο πόνος και ανείπωτη θλίψη και ένα μεγάλο γιατί, γιατί, γιατιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι????

Κοριτσάκι μου μικρό ,εδώ και καιρό, στροβιλίζονταν διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου. Τι να κάνω; Πώς να το κάνω.

Πουλάκι μου, ξέρεις εσύ, στο σπίτι μας όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, μόνο βιβλία θα δεις.

Σκέφτηκα λοιπόν να κάνω μια δωρεά στη δανειστική βιβλιοθήκη Διδυμοτείχου, κάποια από τα βιβλία σου. Όλα γράφουν το όνομα. σου.

Ξέρω ότι αν ζούσες θα το χαιρόσουν πολύ και θα το ευχαριστιόσουν. Σήμερα το πρωί τα χάρισα.

Ελενίτσα μου, καλοσυνάτη, καλόψυχη μου, δοτικό μου πλασματάκι, η μαμά σου έκανε το ελάχιστο για την ιερή μνήμη σου.

Και μόνο που ξέρω πολλά από τα βιβλία τα επέλεξες εσύ, η χαρά μου και η ικανοποίηση μου είναι μεγάλη.

ΕΠΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ!!!

ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΥΧΟΜΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ

ΝΑ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΕΨΟΥΝ!!!».

