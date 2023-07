Life

“Η Μάγισσα”: Οι πατριές του Καπεταναίου Λάσκαρη και του Γερακάρη (εικόνες)

Μια πρώτη γνωριμία με τους πρωταγωνιστές της νέας υπερπαραγωγής του ΑΝΤ1 που φέρει την υπογραφή του Λευτέρη Χαρίτου.

1817…

Η εθνική Επανάσταση είναι στα σπάργανα και απαιτείται ειρήνη και ομοψυχία στην αδούλωτη Μάνη…

Δύο αντίπαλες πατριές, του Καπεταναίου Λάσκαρη και του Γερακάρη, είναι πια ενωμένες μέσω του γάμου των παιδιών τους. Η εξαφάνιση, όμως, του μόλις 40 ημερών εγγονιού των δύο οικογενειών, θα ταράξει την εύθραυστη ισορροπία της σχέσης τους.

Οι οικογένειες ξεσηκώνονται, ψάχνοντας παντού για το παιδί, όταν με το πρώτο φως της αυγής, η νεαρή υπηρέτρια των Λασκαραίων, η Θεοφανώ θα οδηγηθεί από ένα όραμα στις όχθες του ποταμού της Άρνας…



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΑΣΚΑΡΗ



Μιχαήλ Λάσκαρης (Γιώργος Γάλλος)

Ο πατριάρχης της οικογένειας Λάσκαρη και ξακουστός καπεταναίος. Είναι αυτός που «εξουσιάζει» τη Νότια Προσηλιακή Μάνη. Έχει καράβια και κάνει εμπόριο στο Αιγαίο. Σκληρός, αλλά δίκαιος άντρας.



Δαμιανή Λάσκαρη (Κατερίνα Λέχου)

Η σύζυγος του Μιχαήλ Λάσκαρη και μάνα τριών κοριτσιών και δύο γιων (ο δεύτερος είναι βιολογικό της παιδί). Ένας πράος κι ευγενικός άνθρωπος, που γίνεται, όμως, λέαινα για τα παιδιά και τον άντρα της.



Αναστασία (Στεφανί Καπετανίδη)

Κόρη ψαρά, επιλέχθηκε από τον Μιχαήλ, ως δεύτερη, μη νόμιμη σύζυγος (σύγκρια), για να φέρει στον κόσμο ένα αρσενικό παιδί, αφού η Δαμιανή γεννούσε μόνο κόρες. Όμορφη και ευγενική φυσιογνωμία.





Κανέλλος Λάσκαρης (Νίκος Ψαρράς)

Αδελφός του Μιχαήλ. Γεροντοπαλίκαρο, γλεντζές, έξω καρδιά, αλλά και μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Έχει αναλάβει στην επιχείρηση το κομμάτι των εμπορικών συμφωνιών, λόγω της ευφράδειάς του.



Μάρκος Λάσκαρης (Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης)

Ο διάδοχος και το καμάρι του Μιχαήλ. Είναι ο πρωτότοκος και καρπός της ένωσης του Μιχαήλ με τη σύγκρια Αναστασία. Καλός γιος, υπάκουος, γενναίος, παντρεύτηκε την κοπέλα που του όρισε ο πατέρας του και είναι σύμμαχος στις φιλοδοξίες του Μιχαήλ.



Μεταξία Λάσκαρη (Καλλιόπη Χάσκα)

Κόρη του Σπήλιου Γερακάρη και γυναίκα του Μάρκου Λάσκαρη. Ο γάμος τους έγινε κατόπιν συμφωνίας των πατεράδων τους. Είναι όμορφη, έξυπνη και δείχνει σεβασμό προς τον σύζυγό της και την οικογένειά του.



Τζανής Λάσκαρης (Βασίλης Μηλιώνης)

Ο μοναδικός γιος που προήλθε από την ένωση του Μιχαήλ και της Δαμιανής. Είναι η αδυναμία της μάνας του. Ωραίος, ατίθασος, δε σηκώνει μύγα στο σπαθί του και έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του.



Ρηνιώ Λάσκαρη (Χριστίνα Χριστοδούλου)

Η τρίτη κατά σειρά κόρη του Μιχαήλ, που παντρεύτηκε αλλά χήρεψε τον πρώτο χρόνο του γάμου της, χωρίς να προλάβει να αποκτήσει παιδιά.



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΡΑΚΑΡΗ



Σπήλιος Γερακάρης (Τάσος Νούσιας)

Ο πατριάρχης της οικογένειας Γερακάρη, που είναι, όμως, κατώτερη των Λασκαραίων. Κατάγεται από σόι πειρατών και μαζί με τον μεγάλο του γιο και τον ξάδελφο της συζύγου του, αποτελούν τον φόβο και τον τρόμο των διερχόμενων πλοίων.



Γερακίνα Γερακάρη (Μαρκέλλα Γιαννάτου)

Η όμορφη και περήφανη σύζυγος του Σπήλιου Γερακάρη. Έχει ταπεινή καταγωγή και παρόλο που ο γάμος της με τον Σπήλιο στάθηκε ως αφορμή να ανέβει κοινωνικό επίπεδο, ήταν αποτέλεσμα ενός κεραυνοβόλου και θυελλώδους έρωτα.



Θράσος Γερακάρης (Άρης Νινίκας)

Ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας. Ωραίος και γεροδεμένος άντρας, καθ’ εικόνα και καθ΄ ομοίωση όμως του Σπήλιου, στη βαρβαρότητα και τον τρόπο σκέψης του.



Σκεύω Γερακάρη (Γεωργία Κυριαζή)

Γυναίκα του Θράσου και μητέρα δύο αγοριών. Η Σκεύω κολακεύτηκε και εντυπωσιάστηκε από τον σκληροτράχηλο, άξεστο Θράσο, αλλά πλέον δεν είναι πολύ σίγουρη με όσα περνάει δίπλα του.



Πετρούνης Γερακάρης (Γιάννης Τσουμαράκης)

Ο συνεσταλμένος γιος της οικογένειας. Ένα καταπιεσμένο παιδί που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις βάρβαρες και σκληρές συνήθειες των Γερακάρηδων.



Δελής Μόφορης (Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος)

Ξάδελφος της Γερακίνας Γερακάρη και κουρσάρος του Σπήλιου Γερακάρη. Ένας αιμοσταγής πειρατής.





«Η Μάγισσα», η πολυαναμενόμενη σειρά που φέρει την υπογραφή των Μελίνα Τσαμπάνη - Πέτρου Καλκόβαλη στο σενάριο και του Λευτέρη Χαρίτου στη σκηνοθεσία, έρχεται τον Σεπτέμβριο στον ΑΝΤ1.

Εκτέλεση Παραγωγής: JK Productions