Κόσμος

Αγία Σοφία: χιλιάδες μαθητές στην μεσημβρινή προσευχή (εικόνες)

Τολμηρές δηλώσεις του διοργανωτή με θέμα τι συμβολίζει η Αγία Σοφία και ως πότε θα παραμένει τέμενος

Μια ιστορική συνάντηση στο χώρο της Αγίας Σοφίας πραγματοποίησαν σύμφωνα με τα δημοσιεύματα οι μαθητές του θερινού σχολείου TUGVA Istanbul, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος που διοργανώνεται από την TUGVA σε όλη την Τουρκία για έβδομη φορά φέτος και που συνεχίζεται με μεγάλο ενθουσιασμό, όπως μας μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου. “Έτσι, οι νέοι συναντήθηκαν στο τέμενος Αγίας Σοφίας βιώνοντας την ιστορική του ατμόσφαιρα” σημειώνεται χαρακτηριστικά στα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης, “καθώς πέντε χιλιάδες μαθητές που φοιτούν σε 237 σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 39 συνοικίες της Κωνσταντινούπολης, πραγματοποίησαν σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, την τρίτη συνάντησή τους εκεί”.

“Το θερινό σχολείο TUGVA, το οποίο έχει ως στόχο να εμφυσήσει στους νέους τα αισθήματα ενότητας και αλληλεγγύης και να αναδείξει μια γενιά προσηλωμένη στις εθνικές και πνευματικές αξίες, πραγματοποιεί μια πολύπλευρη εκπαιδευτική δραστηριότητα με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία της Κωνσταντινούπολης”, διευκρινίζεται στα δημοσιεύματα.

Ο πρόεδρος του TUGVA, Ibrahim Besinci, αξιολογώντας το μεγάλο ενδιαφέρον για το θερινό σχολείο ως ένα είδος «προστασίας του τουρκικού έθνους στην πνευματική κληρονομιά που έχει παραλάβει από την ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η εθιμική αυτή συνάντηση πραγματοποιείται για τρίτη φορά φέτος και θα τη συνεχίσουμε όσο υπάρχει η Αγία Σοφία» και αναφερόμενος στην μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος από τον Πρόεδρο Erdogan, ο κ.Besinci επισήμανε: "έχει μεγάλη σημασία για εμάς το γεγονός ότι οι μαθητές του θερινού σχολείου μας συναντιούνται εδώ κάτω από τον τρούλο της σε πνεύμα φιλίας, αδελφοσύνης και αγάπης, σε ένα πνευματικό περιβάλλον. Όταν ο Μωάμεθ κατέκτησε την Istanbul, το κτήριο ήταν ερειπωμένο. Ο Μωάμεθ προσέθεσε τον πρώτο μιναρέ και το επισκεύασε. Προίκισε αυτό το μέρος, το οποίο θα παραμείνει τέμενος ως σύμβολο της κατάκτησης, μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Τον Ιούλιο του 2020, η ημέρα που άνοιξε για τη λατρεία κατά την προσευχή της Παρασκευής ήταν μια ιστορική ημέρα. Θα θυμόμαστε και θα υπενθυμίζουμε αυτή την ευλογημένη ημέρα κάθε χρόνο. Στις συναντήσεις του Θερινού μας Σχολείου, η Αγία Σοφία βιώνει μια από τις αναστάσεις που έχει ζήσει πολλές φορές από την κατασκευή της. Η νεολαία που βλέπετε εδώ είναι η επαλήθευση της ομιλίας του Προέδρου μας για την Ανάσταση της Αγίας Σοφίας, η οποία είναι σχεδόν μια διακήρυξη. Καθώς εισερχόμαστε στο νέο αιώνα της Τουρκίας, το άνοιγμα της Αγίας Σοφίας είναι ο προάγγελος μιας νέας εποχής. Το πνεύμα της κατάκτησης, το οποίο συμβολίζει αυτό το μεγάλο Ιερό, θα συνεχιστεί μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Θα συνεχιστεί από τη νεολαία μας, η οποία είναι η εγγύηση του μέλλοντός μας".