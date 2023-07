Τεχνολογία - Επιστήμη

Καύσωνας “Cleon”: Ο μεγαλύτερος σε διάρκεια στην Ιστορία της Ελλάδας

Ρεκόρ σε διάρκεια για τον καύσωνα που ολοκλήρωσε το πέρασμά του την περασμένη Τετάρτη.

Ο διάρκειας 15 ημερών καύσωνας που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 26 Ιουλίου 2023, ήταν ο μεγαλύτερος σε διάρκεια καύσωνας ο οποίος έχει καταγραφεί στη χώρα μας, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr.

Στον καύσωνα διακρίνονται τρεις φάσεις:

Η πρώτη στην αρχή του καύσωνα από τις 12 μέχρι τις 15 Ιουλίου, η δεύτερη (η οποία ήταν και ισχυρότερη) από τις 18 μέχρι τις 23 Ιουλίου και η τρίτη από τις 23 μέχρι τις 26 Ιουλίου, με τις δύο τελευταίες ημέρες του καύσωνα, 25 και 26 Ιουλίου, να αποτελούν και τη θερμότερη περίοδο.

Η πιο θερμή ημέρα στο σύνολο της χώρας ήταν η 23η Ιουλίου, όπου 350 σταθμοί ξεπέρασαν το όριο του καύσωνα (μέγιστη θερμοκρασία άνω των 37 °C) και 180 σταθμοί τους 40 °C. Την ημέρα αυτή σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού της χώρας επηρεάστηκε από θερμοκρασίες υψηλότερες των 40 °C.

Η θερμοκρασία των 46,4 °C στο Γύθειο στις 23 Ιουλίου 2023 είναι η τέταρτη υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στη χώρα.

Σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες της χώρας, με εξαίρεση τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου, σημειώθηκαν απόλυτα ρεκόρ μεγίστων θερμοκρασιών των τελευταίων 15 ετών.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι κάτοικοι του κέντρου της πόλης των Αθηνών (περιοχή Πατήσια) βίωσαν θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών για 307 ώρες κατά το διάστημα από 12 έως 26/07. Στην ίδια περίοδο οι κάτοικοι της Λάρισας 230 ώρες, της Σπάρτης 186 ώρες, ενώ στα Ιωάννινα (περιοχή Ανατολής) και στην Κοζάνη 164 και 145 ώρες, αντίστοιχα.

