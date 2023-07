Κοινωνία

Φωτιά στην Κεφαλονιά (εικόνες)

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα στο νησί του Ιονίου εξαιτίας πυρκαγιάς σε δασική έκταση.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κεφαλονιάς, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή του Μαρκοπούλου.

Η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο χάρις στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην Κεφαλονιά έκαιγε δασική έκταση και δεν απειλησε σπίτια.

Για το συγκεκριμένο μέτωπο είχαν απογειωθεί και εναέρια πυροσβεστικά μέσα.

Αναλυτικά σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, στο συμβάν επιχειρούσαν 2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο, 4 οχήματα με 15 πυροσβέστες και 1 πεζοπόρο τμήμα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μαρκόπουλο Κεφαλληνίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2023

Η φωτιά εντάσσεται στο μπαράζ αλεπάλληλων πυρκαγιών τις οποίες αντιμετωπίζει η χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Πηγή φωτογραφιών: KefaloniaPress

