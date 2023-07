Πολιτική

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν αόρατοι συμπολίτες μας - Δεν κάνουμε εκπτώσεις στα ζητήματα ισότητας (εικόνες)

Τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

«Οραματιστήκαμε, σχεδιάσαμε και τώρα υλοποιούμε το νέο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με εξαιρετικά υψηλές προσδοκίες για τις πολιτικές τις οποίες θα εφαρμόσετε. Οπότε θέλω να ευχηθώ εξ αρχής καλή δύναμη στην υπουργό, στην υφυπουργό, στους τρεις γενικούς γραμματείς», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Και τόνισε: «Διότι πράγματι έρχεστε να καλύψετε ένα κενό, συγκεντρώνοντας πολιτικές οι οποίες ήταν κατακερματισμένες σε πολλά διαφορετικά υπουργεία, οι οποίες όμως αφορούν όλους -και θα έλεγα ιδίως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας- και γι΄ αυτό και θα υποστηρίξουμε με πολύ μεγάλη θέρμη το έργο σας σε μια σειρά από πολιτικές.

Δεν αναφερόμαστε μόνο στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο αυξάνεται κατά 8% και το οποίο αποτελεί μία κατάκτηση που θέλω να θυμίσω ότι για πρώτη φορά σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από μία προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Οι πολιτικές συνολικά για το παιδί, ζητήματα τα οποία αφορούν την ένταξη στην κοινωνική και στην οικονομική ζωή των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια την προηγούμενη τετραετία, να βγάλουμε στην επιφάνεια προβλήματα με τα οποία ενδεχομένως άλλες κυβερνήσεις να μην ήθελαν να ασχοληθούν.

Για μας δεν υπάρχουν αόρατοι συμπολίτες μας, συμπολίτες μας οι οποίοι δεν αξίζουν της φροντίδας και της προστασίας του κράτους. Είναι μία ευκαιρία να πειραματιστούμε και με πολύ καινοτόμες πολιτικές. Ζητήματα, ας πούμε, τα οποία έχουν να κάνουν με την ενεργό γήρανση, που τόσο σημαντικά είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.





Κοινωνίες οι οποίες πια διαβιούν όπως και η δική μας. Θέλουμε οι πιο ηλικιωμένοι συμπολίτες μας να αισθάνονται ότι μπορούν να είναι πραγματικά παραγωγικοί και χρήσιμοι και να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής.

Και φυσικά τα ζητήματα τα οποία αφορούν οριζόντια την ισότητα. Εκεί δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας, δεν κάνουμε εκπτώσεις. Και στα ζητήματα που αφορούν συνολικά τις συμπεριληπτικές μας πολιτικές, έχουμε θέσει τον στόχο της φιλοδοξίας μας πολύ ψηλά. Την εφαρμογή της στρατηγικής μας για τους ΛΟΑΤΚΙ+ συμπολίτες μας.

Οπότε, είναι ένα υπουργείο το οποίο τώρα ξεκινάει, τώρα χτίζεται. Θα το χτίσουμε και θα το οικοδομήσουμε σωστά και είμαι σίγουρος ότι είναι ένα υπουργείο το οποίο πολύ σύντομα θα έχει να επιδείξει σημαντικό και μετρήσιμο έργο», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Και κλείνοντας τη δήλωσή του τόνισε: «Οπότε, καλή επιτυχία ευχόμαστε εξ αρχής. Και εδώ, όπως βλέπετε, έχουμε και τους δύο υπουργούς Επικρατείας, τον Οικονομικό μας Σύμβουλο, με μεγάλη διάθεση για στήριξη του υπουργείου από το Μέγαρο Μαξίμου.

Και η στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία είναι μια στρατηγική την οποία θέλω να την τονίσουμε, γιατί είναι μία στρατηγική η οποία ξεκίνησε πάλι την προηγούμενη τετραετία, από τον προκάτοχο του Σταύρου Παπασταύρου.

Είναι μία στρατηγική η οποία απαιτεί έναν κεντρικό συντονισμό από το Μέγαρο Μαξίμου. Έχει ήδη αρχίσει και αποδίδει, γνωρίζουν οι συμπολίτες μας με αναπηρία ότι για πρώτη φορά, οριζόντια και σε επίπεδο πολλών διαφορετικών παρεμβάσεων, γίνονται πράγματα για να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη. Αλλά επειδή δυστυχώς ήμασταν πολύ πίσω, έχουμε σημαντικό χαμένο έδαφος ακόμα να καλύψουμε».

