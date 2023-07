Κόσμος

Τραμπ: Θα κάνω προεκλογική εκστρατεία ακόμη και... κατάδικος!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχει βλέψεις για μια νέα προεδρική θητεία, παρά τις εις βάρος του διώξεις από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη.

-

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φιλοδοξεί για μια νέα προεδρική θητεία, παρά τις εις βάρος του διώξεις από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη, δήλωσε σήμερα ότι ακόμη και αν καταδικαστεί δεν θα σταματήσει την προεκλογική του εκστρατεία στην μάχη του προς τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου 2024.

Αντιμέτωπος με διώξεις και έρευνες σε πολυάριθμες δικαστικές υποθέσεις, ο 77χρονος μεγιστάνας, που παρουσιάζεται ως το φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές, ρωτήθηκε σε μια συνέντευξη που παραχώρησε αναφορικά με τις κατηγορίες σε βάρος του, την επομένη της ανακοίνωσης νέων κατηγοριών εναντίον του στην υπόθεση απόρρητων εγγράφων.

Όταν ρωτήθηκε από τον ακροδεξιό ραδιοφωνικό παρουσιαστή Τζον Φρέντερικς αν θα τερμάτιζε την προεκλογική εκστρατεία του στην περίπτωση που καταδικαστεί, ο Τραμπ απάντησε «επ' ουδενί».

«Δεν αναφέρεται πουθενά στο Σύνταγμα ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε (να με εμποδίσει)» από το να κάνω προεκλογική εκστρατεία, είπε.

«Ακόμη και οι παλαβοί της ριζοσπαστικής αριστεράς λένε ότι ότι δεν θα με εμποδίσει», τόνισε. «Αυτοί οι άνθρωποι είναι άρρωστοι. Αυτό που κάνουν είναι απολύτως φρικτό», είπε.

Ο πρώην πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ όπως ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Τζορτζ Ουόκερ Μπους «πήραν έγγραφα», υποδηλώνοντας ψευδώς ότι οι προκάτοχοί του συμπεριφέρθηκαν με τον τρόπο για τον οποίο τώρα αυτός διώκεται.

Χθες Πέμπτη, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έκαναν πιο βαριές τις κατηγορίες σε βάρος του στην υπόθεση που εκκρεμοδικεί σε βάρος του διότι διατήρησε στην κατοχή του διαβαθμισμένα έγγραφα, για την οποία του έχει ασκηθεί δίωξη, προσάπτοντάς του πως αποπειράθηκε να καταστρέψει υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που ενδιέφερε τους ερευνητές.

Στη συνέντευξή του απάντησε σε αυτές τις νέες κατηγορίες λέγοντας: «Αυτές ήταν υλικό από κάμερες ασφαλείας. Τους το παραδώσαμε... Δεν είμαι καν σίγουρος για ποιό πράγμα μιλάνε».

Χθες οι δικηγόροι του Τραμπ ενημερώθηκαν ότι θα απαγγελθούν κατηγορίες στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ με βάση την ομοσπονδιακή έρευνα για την απόπειρα ανατροπής του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2020.

Τη 18η Ιουλίου, ο Τραμπ ανακοίνωνε ότι έλαβε επιστολή από τον Τζακ Σμιθ, που τον ενημέρωνε ότι βρίσκεται προσωπικά στο στόχαστρο της ομοσπονδιακής έρευνας σχετικά με τις προσπάθειες ανατροπής του αποτελέσματος των εκλογών του Νοεμβρίου του 2020 και ειδικά για την επίθεση στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021.

Η νέα δίωξη θα προστεθεί σε αυτή για τα διαβαθμισμένα έγγραφα και αυτή –στην πολιτεία της Νέας Υόρκης– για την καταβολή χρημάτων σε πορνοστάρ για την εξασφάλιση της σιωπής της.

Επίσης, μια εισαγγελέας στην Τζόρτζια αναμένεται να ανακοινώσει ως τον Σεπτέμβριο τα ευρήματα της δικής της έρευνας, για τις πιέσεις που ασκήθηκαν ώστε να αλλοιωθεί το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020 στην Πολιτεία αυτή του αμερικανικού νότου.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο με τραυματισμούς - Δήμαρχος ο ένας οδηγός (εικόνες)

Πανελλήνιες - Ντεμπά: Από την δομή φιλοξενίας σε.. Σχολή του ΕΚΠΑ (εικόνες)

Βέλγιο: Σκότωσε και διαμέλισε την μητέρα του