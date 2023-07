Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεά οργάνων: "Μοίρασε ζωή" 58χρονη

Αντιδράσεις ανακούφισης και ελπίδας, μετά τη συγκινητική απόφαση της οικογένειας να βοηθήσει συναθρώπους που αναμένουν μοσχεύματα.

Δώρα ζωής σε συνανθρώπους προσέφερε 58χρονη, που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και έχασε τη μάχη για τη ζωή. Η οικογένειά της, δείχνοντας μεγαλείο ψυχής αποφάσισε να προχωρήσει στη δωρεά των οργάνων της.

Η διαδικασία λήψης των οργάνων που κρίθηκαν κατάλληλα ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί. Η χειρουργική ομάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης αφαίρεσε τα νεφρικά μοσχεύματα, η ομάδα μεταμοσχεύσεων καρδιάς από την Πάντοβα της Ιταλίας το μόσχευμα της καρδιάς και η ομάδα μεταμοσχεύσεων της Οφθαλμολογικής Κλινικής του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ αφαίρεσε τους κερατοειδείς.

Τα όργανα και οι ιστοί που αφαιρέθηκαν με επιτυχία αναμένεται να μεταμοσχευθούν τις επόμενες ώρες σε ασθενείς που περίμεναν το πολυπόθητο δώρο και πλέον αισιοδοξούν ότι θα έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η διοίκηση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, με ανακοίνωσή της, εκφράζει στην οικογένεια της δότριας τα ειλικρινή της συλλυπητήρια και ταυτόχρονα την ευχαριστεί για το μεγαλείο ψυχής που επέδειξε, ευελπιστώντας πως αυτή η ενέργεια των συγγενών, θα ευαισθητοποιήσει το κοινωνικό σύνολο.

Παράλληλα, ευχαριστεί το προσωπικό που συνέλαβε στο να ολοκληρωθεί με επιτυχία η πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία της λήψης οργάνων, υπό τον κεντρικό και τοπικό συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

