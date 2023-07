Αθλητικά

Οπαδική βία - Ηράκλειο: άγρια συμπλοκή και συλλήψεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγριο επεισόδιο μεταξύ οπαδών στο Ηράκλειο οδήγησε σε συλλήψεις. Ρόπαλα και φωτοβολίδες χρησιμοποίησαν στο "ραντεβού" για διαπληκτισμό.

-

Σκληρό επεισόδιο οπαδικής βίας εκτυλίχθηκε πριν από λίγα 24ωρα στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24 στις 19 Ιουλίου, στις 11 το βράδυ, 13 οπαδοί των δύο ομάδων, ΟΦΗ και Ολυμπιακού, έδωσαν "ραντεβού" στα Καμίνια και άρχισε άλλη μια φασαρία μεταξύ των δύο πλευρών.

Όπως περιγράφεται, με κράνη και με μεταλλικά αντικείμενα αλλά και φωτοβολίδες, οι πρωταγωνιστές του άγριου επεισοδίου, προσπάθησαν ο ένας να τραυματίσει τον άλλο.

Το περιστατικό έγινε γνωστό στις αστυνομικές αρχές και το πρωί της Παρασκευής, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση της ασφάλειας Ηρακλείου, στις οικίες οκτώ ατόμων, τα οποία αναγνωρίστηκαν.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξαν δύο συλλήψεις καθώς στα σπίτια των δύο αυτών ατόμων βρέθηκαν ρόπαλα.

Οι συλληφθέντες ηλικίας περίπου 30 ετών, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγή: creta24.gr

Νέα Αγχίαλος: Οδοιπορικό του ΑΝΤ1 στην πόλη “φάντασμα” (βίντεο)

Ζεϊμπέκικο Πατούλη: Η ενόχληση από το Μαξίμου και η “συγγνώμη” του Περιφερειάρχη

Ελένη Τοπαλούδη: Η μητέρα της δώρισε τα βιβλία της (εικόνες)