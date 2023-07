Κοινωνία

Φωτιές - Χάρτης: Πολύ υψηλός κίνδυνος σε 14 περιφερειακές ενότητες το Σάββατο

Που πρεέπει κάτοικοι και τουρίστες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και τήρηση των οδηγιών για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς.

Σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών όλης της επικράτειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που έχουν προκύψει λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών καθώς και του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για το Σάββατο 29 Ιουλίου 2023, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κω, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Λασιθίου)

Παράλληλα συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, για τις παραπάνω περιοχές, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, εφαρμόζεται το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές.

