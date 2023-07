Κόσμος

Παρίσι: Πυροβολισμοί στο Σαρλ ντε Γκολ

Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς στο διεθνές αεροδρόμιο του Παρισίου.

Μια τελωνειακή υπάλληλος τραυματίστηκε από σφαίρα σήμερα το απόγευμα μέσα στο αεροδρόμιο Ρουασί Σαρλ ντε Γκολ, όταν άνοιξε πυρ εναντίον της μια Περουβιανή η οποία είχε συλληφθεί για διακίνηση πολλών κιλών κοκαΐνης.

Η υπάλληλος «τραυματίστηκε από ένα πρόσωπο περουβιανής υπηκοότητας που κρατείτο στο πλαίσιο έρευνας» ανέφερε η εισαγγελία του Μπομπινί, επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία του περιοδικού Valeurs Actuelles. Η ύποπτη κατάφερε να αρπάξει το όπλο της τελωνειακού και έριξε μόνο μία σφαίρα, τραυματίζοντας την υπάλληλο στην κοιλιακή χώρα, σύμφωνα με την πηγή αυτήν.

Η επίθεση σημειώθηκε τη στιγμή που η υπάλληλος συνόδευε την κρατούμενη στην τουαλέτα, ανέφερε το συνδικάτο Solidaires Douanes. «Γλιτώσαμε μια τραγωδία για λίγα εκατοστά», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους οι συνδικαλιστές, χαιρετίζοντας τον «επαγγελματισμό» των άλλων τελωνειακών υπαλλήλων που κατάφεραν να εξουδετερώσουν την ύποπτη, προτού να προλάβει να πυροβολήσει ξανά.

Κατά την έρευνα στις αποσκευές της νεαρής Περουβιανής εντοπίστηκαν τρία κιλά κοκαΐνης. Η γυναίκα τέθηκε υπό κράτηση και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πέρσι κατασχέθηκαν περισσότεροι από 157 τόνοι ναρκωτικών ουσιών, ιδίως κάνναβης και κοκαΐνης, ποσότητα που συνιστά ρεκόρ όλων των εποχών για τη χώρα.