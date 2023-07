Οικονομία

Φωτιές στη Μαγνησία: Ξεκινούν οι αιτήσεις για αποζημίωση των πληγέντων

Ξεκίνησε η απογραφή των καταστροφών από τις φωτιές στη Μαγνησία, ενώ οι πληγέντες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις για αποζημιώσεις.

Έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2023, με ταχείς ρυθμούς και όπου παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης, η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφών των ζημιών σε κτίρια, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις από την καταστροφική πυρκαγιά στη Μαγνησία. Ειδικότερα, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους Δήμους Βόλου, Ρήγα Φεραίου και Αλμυρού, έχει ξεκινήσει:

(1) Το έργο των κλιμακίων της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και δη:

των κλιμακίων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και

των επιτροπών Κρατικής Αρωγής σε συνεργασία με την Περιφέρεια.

(2) Το έργο των κλιμακίων του ΕΛΓΑ υπό την κατεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

A. Όσον αφορά στις κτιριακές υποδομές, έχει ενεργοποιηθεί το σχήμα της στεγαστικής συνδρομής για όλα τα κτίρια, το οποίο υλοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το σχήμα της αποζημίωσης της οικοσκευής και των απλών επισκευαστικών εργασιών για κατοικίες – που αφορά και στην αντικατάσταση υαλοπινάκων (τζαμιών) των κατοικιών της Νέας Αγχιάλου – το οποίο υλοποιείται από τους Δήμους και τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στους εμπλεκόμενους Δήμους από τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023.

Β. Όσον αφορά στις υλικές ζημιές σε επιχειρήσεις – καθώς η κτιριακή υποδομή των επιχειρήσεων εντάσσεται στο σχήμα της στεγαστικής συνδρομής – έχει ενεργοποιηθεί το σχήμα της κρατικής αρωγής προς τις επιχειρήσεις, που περιλαμβάνει επιχορήγηση έναντι των υλικών ζημιών (εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, κλπ). Το εν λόγω σχήμα υλοποιείται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων (τηλ. 2421352464) ή στους εμπλεκόμενους Δήμους – οι οποίοι και θα τα προωθούν στην Περιφέρεια – Αλμυρού και Ρήγα Φεραίου, από τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023.

Γ. Όσον αφορά στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, έχει ενεργοποιηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία του κανονισμού του ΕΛΓΑ, αλλά και του πλαισίου της κρατικής αρωγής, ώστε – με την ενεργοποίηση και των δύο – να καλύπτονται οι ζημιές σε φυτική παραγωγή, ζωικό κεφάλαιο, φυτικό κεφάλαιο, μέσα παραγωγής, αποθηκευμένα προϊόντα, πρώτες ύλες, λοιπό εξοπλισμό κλπ. Το εν λόγω σχήμα υλοποιείται από τον ΕΛΓΑ, τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, τους εμπλεκόμενους Δήμους και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι αγρότες θα πρέπει να απευθυνθούν:

άμεσα στον ΕΛΓΑ – όπως ήδη έχουν αρχίσει να κάνουν – για τις απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο, στο τηλ. 2410231300 (ώρες 07:00 – 14:30), και

στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ σε κάθε Δήμο για την υποβολή δηλώσεων για τις λοιπές ζημιές τους, από τις 31 Ιουλίου 2023 και για διάστημα δύο εβδομάδων.

Δ. Όσον αφορά στις ανάγκες σε ζωοτροφές για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν τόσο άμεσα, όσο και έμμεσα, αυτές θα καλυφθούν για το επόμενο διάστημα από τους Δήμους Βόλου, Αλμυρού και Ρήγα Φεραίου, μέσα από έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ε. Όσον αφορά στις ζημιές σε υαλοπίνακες (τζαμαρίες) και τις ανάγκες αντικατάστασης αυτών στις επιχειρήσεις της Νέας Αγχιάλου, αυτές θα καλυφθούν από το Επιμελητήριο Μαγνησίας, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, το οποίο και έκανε την καταγραφή τους, καθώς και το Δήμο Βόλου.

Το όλο σχήμα υλοποιείται υπό το συντονισμό του αρμόδιου Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, στο γραφείο του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για διευκρινίσεις, στο τηλ. 2131331070.

