Ζακ Γαλιφιανάκης: Οι δισεκατομμυριούχοι είναι πολύ...περίεργοι

Η συνέντευξη του ελληνική καταγωγής ηθοποιού του Χόλυγουντ που με αφορμή τη νέα του ταινία, εκτόξευσε "βολές" προς τους δισεκατομμυριούχους.

Ο Ζακ Γαλιφιανάκης θα υποδυθεί τον δημιουργό της σειράς παιχνιδιών Beanie Baby, Τάι Γουόρνερ στην επερχόμενη ταινία «The Beanie Bubble», αλλά στην πραγματική ζωή, ο ηθοποιός πιστεύει ότι οι δισεκατομμυριούχοι είναι αρκετά «περίεργοι».

Ο Γαλιφιανάκης έδωσε συνέντευξη του στο ET Canada για την ταινία, η οποία ακολουθεί τον Γουόρνερ ως «απογοητευμένο πωλητή παιχνιδιών έως ότου η συνεργασία του με τρεις γυναίκες μετέτρεψε την ιδέα του στη μεγαλύτερη τρέλα με λούτρινα ζωάκια στην ιστορία».

Μιλώντας για ανθρώπους που «έχουν εμμονή και λατρεύουν τους εκκεντρικούς δισεκατομμυριούχους» ο Γαλιφιανάκης είπε: «Νομίζω ότι πάντα είχαμε εμμονή με τους πλούσιους και το πώς έφτασαν εκεί. Αλλά πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που γίνονται πραγματικά επιτυχημένοι και είναι πολύ πλούσιοι, είναι πραγματικά παράξενοι. Είναι πολύ περίεργοι άνθρωποι».

του Τζεφ Μπέζος. Οι διαπροσωπικές δεξιότητες αυτού του άντρα είναι περίεργες» εκτίμησε. «Εννοώ, δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ συνέντευξη. Οι διαπροσωπικές δεξιότητες αυτού του άντρα είναι περίεργες» εκτίμησε.

«Έτσι είναι ενδιαφέρον, εννοώ, o Τάι Γουόρνερ ήταν πολύ επιδεικτικός. Ήταν πωλητής. Δηλαδή, ήταν σαν τους κράχτες στο τσίρκο. Νομίζω ότι πολλοί από αυτούς τους τύπους είναι σαν τους κράχτες στο τσίρκο. Θέλουν να φαίνονται και να βγάζουν πολλά, πολλά χρήματα. Και νομίζω ότι τέτοιου είδους προσωπικότητα προκαλεί ανησυχία» είπε ο ελληνικής καταγωγής Αμερικανός κωμικός και ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε ότι είναι πολύ καλός στην πρόβλεψη τάσεων, όπως το παντελόνι-αλεξίπτωτο.

«Ξέρεις, νομίζω ότι είμαι πραγματικά πολύ καλός στο να προβλέπω τις τάσεις γιατί είχα σίγουρα δίκιο για τα παντελόνια - αλεξίπτωτο… Αλλά ποτέ δεν αναμείχθηκα στα ζητήματα των Beanie Baby, αυτό για μένα ήταν δύσκολο να το προβλέψω.

Οικογένειες στην Αμερική επένδυαν μεγάλα χρηματικά ποσά για τα λούτρινα παιχνίδια με την ελπίδα η συλλογή τους μία μέρα θα αποκτήσει μεγάλη αξία.

Είναι τόσο περίεργο… Εννοώ ότι οι άνθρωποι πλήρωναν τις σπουδές στο κολέγιο με τα χρήματα που κέρδιζαν. Ξεκίνησε κάπως το eBay την τρέλα με τα Beanie Baby. Οπότε δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να το προβλέψει αυτό. Νομίζω ότι ο Τάι Γουόρνερ κατά κάποιο τρόπο ήξερε» διευκρίνισε.

Το 2014 ο Τάι Γουόρνερ καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση και κοινωφελή εργασία για φοροδιαφυγή, καθώς διατηρούσε μυστικό λογαριασμό offshore και απέκρυπτε τα έσοδά του. Η φιλανθρωπική του δράση ελήφθη υπόψη στην απόφαση του δικαστηρίου και κατέβαλε πρόστιμο 53 εκατομμυρίων δολαρίων.?