Κοινωνία

Φωτιές: Επιφυλακή σε Ρόδο, Κέρκυρα και Μαγνησία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλες οι εξελίξεις στα μέτωπα των πυρκαγιών. Ποιες περιοχές έχουν σήμερα αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς

-

Ευχάριστα είναι τα νέα από τα μέτωπα των πυρκαγιών καθώς η νύχτα κύλησε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τους κατοίκους της Ρόδου, της Κέρκυρας και της Μαγνησίας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει εφησυχασμός. Το σύνολο του κρατικού μηχανισμού παραμένει σε υψηλή επιφυλακή καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος των αναζωπυρώσεων, ενώ για πολλές περιοχές της χώρας παραμένει και σήμερα υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν υπάρχουν πλέον ενεργά μέτωπα και οι αναζωπυρώσεις που εμφανίζονται ανά διαστήματα αντιμετωπίζονται άμεσα και με επιτυχία καθώς στα σημεία παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και περιοδικά πραγματοποιούνται, όπου απαιτείται, ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα.

Στη Ρόδο χθες υπήρχαν κάποιες αναζωπυρώσεις σε περιοχές ανάμεσα σε Βάτι, Προφύλια - Γεννάδι - Λάρδο, αλλά ελέχθησαν άμεσα.

Παράλληλα μικρές εστίες φωτιές υπήρχαν και σε αγροτικές περιοχές του Βόλου, οι οποίες έσβησαν μετά από επέμβαση των επίγειων δυνάμεων και με τη βοήθεια επτά αεροπλάνων που πετούσαν περιοδικά στην περιοχή. Ελεγχόμενες ήταν και οι αναζωπυρώσεις που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας στην πυρκαγιά της βορειοανατολικής Κέρκυρας καθώς στο σημείο βρισκόντουσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις καθώς και εναέρια μέσα.

Πολύ υψηλός κίνδυνος για έξι περιφέρειες της Ελλάδας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα για έξι περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κω, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών καθώς και του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4), παραμένει σε γενική επιφυλακή το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όλης της Επικράτειας, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Για τις παραπάνω περιοχές, εφαρμόζεται το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές.

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.?

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο με τραυματισμούς - Δήμαρχος ο ένας οδηγός (εικόνες)

Πανελλήνιες - Ντεμπά: Από την δομή φιλοξενίας σε.. Σχολή του ΕΚΠΑ (εικόνες)

Βέλγιο: Σκότωσε και διαμέλισε την μητέρα του