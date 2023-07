Κοινωνία

Πανελλαδικές 2023: Άνοδος των βάσεων με... κενές θέσεις στα πανεπιστήμια

Πώς κινήθηκαν οι βάσεις σε 28 περιζήτητες σχολές. Τι δείχνει η ανάλυση απο τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το Υπ. Παιδείας.

Άνοδος στις περιζήτητες σχολές, υψηλά ποσοστά επιτυχίας για τους υποψήφιους που υπέβαλαν Μηχανογραφικό, αλλά και κενές θέσεις ακόμα και σε τμήματα κεντρικών πανεπιστημίων είναι τα βασικά στοιχεία που προκύπτουν από την δημοσιοποίηση την περασμένη Πέμπτη των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι βάσεις ανακοινώθηκαν τέλη Ιουλίου, δίνοντας έτσι νωρίτερα από ό,τι συνηθιζόταν τέλος στην αγωνία περίπου 70.000 υποψηφίων που υπέβαλαν Μηχανογραφικό Δελτίο, αλλά και των οικογενειών τους.

Υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα ΓΕΛ

Συνολικά, 61.950 υποψήφιοι προερχόμενοι από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση φέτος: 55.500 και 6.450 αντίστοιχα. Από τα διαθέσιμα στοιχεία, προκύπτει ότι 7 στους 10 υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 και προέρχονταν από τα ΓΕΛ και 7 στους 20 υποψήφιους που προέρχονται από τα ΕΠΑΛ κατάφεραν να περάσουν σε κάποιο ΑΕΙ.

Ειδικότερα, το ποσοστό επιτυχίας για τους υποψήφιους των ΓΕΛ που υπέβαλαν Μηχανογραφικό είναι αρκετά υψηλό -ανήλθε στο 96,42%-- υποδηλώνοντας ότι 9 στους 10 υποψήφιους μπόρεσαν να εισαχθούν σε κάποιο τμήμα ή σε κάποια σχολή. Για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 61,44%.

Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι λόγω του περιορισμού της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, συνολικά 20.493 υποψήφιοι δεν μπόρεσαν να υποβάλουν μηχανογραφικό καθώς έμειναν εκτός επιλογών, ενώ 1.890 υποψήφιοι αν και υπέβαλαν μηχανογραφικό, δεν εισήχθησαν σε κάποιο τμήμα ή σχολή των ΑΕΙ.

Άνοδος στις σχολές υψηλής ζήτησης

Συνολικά, οι βάσεις στα 296 από τα 450 τμήματα κινήθηκαν ανοδικά, κάτι που σημαίνει ότι το 65,8% των τμημάτων σημείωσε άνοδο στη βάση εισαγωγής. Χαρακτηριστικό, δε, της φετινής χρονιάς, σχετικά με τις βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, είναι ότι στις περιζήτητες σχολές όλων των επιστημονικών πεδίων η άνοδος των βάσεων ήταν σαφής: Από 175 έως 490 μόρια στις νομικές σχολές, από 125 έως 350 στις ιατρικές, από 425 έως 1.075 στις σχολές ψυχολογίας και από 310 έως 665 στις πολυτεχνικές σχολές. Αξιοσημείωτο είναι ότι όλα τα οικονομικά τμήματα σημείωσαν άνοδο στις βάσεις τους, όπως και η πλειονότητα των σχολών πληροφορικής.

Στις σχολές μεσαίας δυναμικής, που κινούνται ενδιάμεσα στο φάσμα της βάσης του 10 και του άριστα υπήρξαν αυξομειώσεις, με την πτωτική τάση ωστόσο να κερδίζει έδαφος. Στις σχολές και τα τμήματα που υπήρχε η προϋπόθεση εξέτασης σε ειδικό μάθημα, σημειώθηκε άνοδος, καθώς ιδιαίτερα στις ξένες γλώσσες είχαν καλές επιδόσεις από τους υποψήφιους.

Τα... ρετιρέ και τα... ημι-υπόγεια

Στις πέντε πρώτες θέσεις των σχολών με την υψηλότερη βάση εισαγωγής, κατατάσσονται η Αρχιτεκτονική του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (19.950 μόρια), η Ιατρική Αθηνών (19.000 μόρια), η Ψυχολογία της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) της Θεσσαλονίκης (18.905 μόρια), η Αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Πατρών (18.854 μόρια) και η σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Στον αντίποδα, τις πέντε χαμηλότερες βάσεις εισαγωγής έχουν τα τμήματα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης στην Άμφισσα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο) με 7.180 μόρια, το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών στην Κοζάνη (7.540 μόρια) και το τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης στα Γρεβενά (7.560 μόρια), αμφότερα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη (7.630 μόρια) και το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο Κρήτης (7.710 μόρια).

Πώς κινήθηκαν οι βάσεις σε 28 περιζήτητες σχολές

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι περιζήτητες σχολές σημείωσαν άνοδο στη βάση εισαγωγής τους. Ακολουθούν 28 από αυτές:

Ιατρική (ΕΚΠΑ): 19.000 μόρια (άνοδος 200 μόρια)

Ιατρική (ΑΠΘ): 18.800 μόρια (άνοδος 250 μόρια)

Ιατρική (Παν. Πατρών): 18.735 (άνοδος 230 μόρια)

Ιατρική (Παν. Ιωαννίνων): 18.475 (άνοδος 200 μόρια)

Ιατρική (Παν. Θεσσαλίας): 18.450 (άνοδος 250 μόρια)

Ιατρική (Παν. Κρήτης): 18.400 (άνοδος 250 μόρια)

Ιατρική (ΔΠΘ): 18.300 (άνοδος 225 μόρια)

Νομική (ΕΚΠΑ): 18.125 (άνοδος 175 μόρια)

Νομική (ΑΠΘ): 17.640 (άνοδος 490 μόρια)

Νομική (ΔΠΘ): 16.975 (άνοδος 475 μόρια)

Ψυχολογία (ΕΚΠΑ): 17.845 (άνοδος 425 μόρια)

Ψυχολογία (ΑΠΘ): 17.565 (άνοδος 580 μόρια)

Ψυχολογία (Πάντειο): 17.520 (άνοδος 350 μόρια)

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΕΜΠ): 19.950 (άνοδος 665 μόρια)

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΕΜΠ): 18.820 (άνοδος 350 μόρια)

Μηχανολόγων Μηχανικών (ΕΜΠ): 18.554 (άνοδος 358 μόρια)

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (ΕΜΠ): 18.250 (άνοδος 390 μόρια)

Χημικών Μηχανικών (ΕΜΠ): 18.155 (άνοδος 585 μόρια)

Πολιτικών Μηχανικών (ΕΜΠ): 17.497 (άνοδος 403 μόρια)

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΑΠΘ): 18.260 (άνοδος 350 μόρια)

Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών (Παν. Πατρών): 17.340 (άνοδος 510 μόρια)

Χημικών Μηχανικών (ΑΠΘ): 17.235 (άνοδος 555 μόρια)

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΟΠΑ): 18.350 (άνοδος 425 μόρια)

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΕΚΠΑ): 17.785 (άνοδος 400 μόρια)

Πληροφορικής (ΑΠΘ): 17.730 (άνοδος 640 μόρια)

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΟΠΑ): 17.400 (άνοδος 425 μόρια)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΟΠΑ): 16.200 (άνοδος 505 μόρια)

Οικονομικής Επιστήμης (ΟΠΑ): 16.250 (άνοδος 500 μόρια)

Κενές θέσεις σε κεντρικά τμήματα

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των στοιχείων που προκύπτουν από την ανακοίνωση των βάσεων παραμένουν οι κενές θέσεις σε διάφορα πανεπιστημιακά τμήματα. Φέτος, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό αναλυτή Γιώργο Χατζητέγα, παρατηρείται σε μεγαλύτερη κλίμακα από πέρυσι και μάλιστα και σε κεντρικά πανεπιστήμια. Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε 153 τμήματα των ΑΕΙ (ένα ποσοστό της τάξεως του 34% του συνόλου των τμημάτων) δεν θα δεχθούν το σύνολο των φοιτητών που «ζήτησαν», κάτι που αθροιστικά, μαζί με τις σχολές των ένστολων, μεταφράζεται σε 10.745 κενές θέσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα τμήματα Μαθηματικών: 85 κενές θέσεις στην Αθήνα, 64 στη Θεσσαλονίκη 82 στην Καστοριά, 210 στα Ιωάννινα και 100 στη Σάμο. Αλλά και τμήματα όπως εκείνο της Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ θα βρεθεί με 69 κενές θέσεις ή της Θεολογίας επίσης στο ΑΠΘ με 114 κενές θέσεις. Στο αντίστοιχο τμήμα Θεολογίας στο ΕΚΠΑ οι κενές θέσεις φτάνουν τις 126. Ιδιαίτερο παράδειγμα αποτελεί το τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας του ΑΠΘ, που θα έχει μόλις 7 πρωτοετείς φοιτητές: Από 70 θέσεις συμπληρώθηκαν οι 7, αφήνοντας 63 κενές.

Στο 74,1% το ποσοστό επιτυχόντων στα ΔΙΕΚ

O συνολικός αριθμός των υποψηφίων που οριστικοποίησαν Παράλληλο Μηχανογραφικό ανήλθε φέτος σε 21.903. Από αυτούς, οι 19.993 υποψήφιοι είναι απόφοιτοι Λυκείων της τρέχουσας σχολικής χρονιάς (2022-23) και οι 1.910 είναι απόφοιτοι παλαιότερων ετών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες του παράλληλου μηχανογραφικού είναι συνολικά 16.231, κάτι που μεταφράζεται ποσοστό επιτυχίας 74,1%.

