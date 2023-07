Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεσμεύεται για συνεργασία με την Κίνα

Ο Κιμ παρέθεσε δεξίωση προς τιμήν της κινεζικής αντιπροσωπείας, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Λι Χονγκτζόνγκ, μέλος του πολιτικού γραφείου της κεντρικής επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δεσμεύτηκε πως θα αναπτύξει τις διμερείς σχέσεις με την Κίνα σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, κατά τη συνάντηση που είχε με την κινεζική αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε την Πιονγκγιάνγκ για να παραστεί στους εορτασμούς της 70ής επετείου από τον τερματισμό του πολέμου της Κορέας, όπως μεταδίδει σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Χθες Παρασκευή, ο Κιμ παρέθεσε δεξίωση προς τιμήν της κινεζικής αντιπροσωπείας, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Λι Χονγκτζόνγκ, μέλος του πολιτικού γραφείου της κεντρικής επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας.

«Στις συνομιλίες επιβεβαιώθηκε η πρόθεση των κυβερνήσεων των δύο χωρών να αντιμετωπίσουν την περίπλοκη διεθνή κατάσταση με δικές τους πρωτοβουλίες και να αναπτύξουν σταδιακά τη φιλία και τη συντροφική συνεργασία τους σε ιστορικά υψηλό επίπεδο», αναφέρει το KCNA.

Η συνάντηση ακολούθησε τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Πέμπτης στην Πιονγκγιάνγκ, την οποία ο βορειοκορεάτης ηγέτης παρακολούθησε μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους από την Κίνα και τη Ρωσία (σ.σ. επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας ήταν ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού). Στη διάρκεια της παρέλασης επιδείχθηκαν νέοι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι (ICBM) που έχουν τη δυνατότητα να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, καθώς και τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

