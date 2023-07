Κοινωνία

Πάτρα: Μουμιοποιημένη σορός βρέθηκε στο πεδίο βολής της Αρόης (εικόνες)

Τι ερευνούν αστυνομικοί και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Που και πως εντοπίστηκε η σορός.

Μουμιοποιημένη σορός σε εμβρυακή στάση εντοπίστηκε στην Πάτρα, με την αστυνομία να ερευνά όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, ανήκει σε άνδρα και εντοπίστηκε το πρωί από πολίτη σε χώρο του πεδίου βολής της Αρόης, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές.

Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής προκειμένου να διαπιστώσει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή θάνατο από άλλα αίτια.

Σε κινητοποίηση βρίσκονται αστυνομικές και στρατιωτικές αρχές, καθώς ο χώρος ανήκει στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού (ΚΕΤΧ).

