Καύσωνας - Εθνικό Αστεροσκοπείο: “Έβρασε” η θάλασσα

Σε ποιες περιοχές ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στο πρόσφατο κύμα καύσωνα, εκτός από τα ρεκόρ θερμοκρασιών που σημειώθηκαν στους μετεωρολογικούς σταθμούς και την καταπόνηση που προκάλεσαν στο μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού, επηρέασαν σημαντικά και τη θερμοκρασία στην επιφάνεια των ελληνικών θαλασσών. Έπειτα από την επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων από τη μονάδα Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται οι διαφορές της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της θάλασσας, πριν (5 Ιουλίου) και μετά το κύμα καύσωνα (27 Ιουλίου 2023). Με κόκκινες αποχρώσεις απεικονίζεται η αύξηση και με μπλε η μείωση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια των ελληνικών θαλασσών, όπως μετρήθηκε την 27η Ιουλίου, συγκριτικά με την αντίστοιχη θερμοκρασία την 5η Ιουλίου 2023. Στο διάγραμμα διακρίνονται:

η μεγάλη αύξηση κατά 4 με 5 °C στο Νότιο Ιόνιο

η αύξηση κατά 3 με 4 °C στο Βορειοδυτικό Αιγαίο

η μικρή αύξηση κατά 1 με 2 °C στο Κεντρικό Αιγαίο και η σχεδόν μηδενική διαφορά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στο Ανατολικό Αιγαίο

Σχήμα 1. Διαφορά της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της θάλασσας μεταξύ της 27ης Ιουλίου και της 5ης Ιουλίου 2023, όπως μετρήθηκε από δορυφόρο και επεξεργάστηκε η μονάδα Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Με κόκκινες αποχρώσεις παρουσιάζονται οι αυξήσεις και με μπλε οι μειώσεις στη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας.

Ιδιαίτερα για την περιοχή του Νότιου Ιονίου, την Πέμπτη 27/07 η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας υπολογίστηκε πάνω από 30 °C, η οποία αποτελεί πολύ υψηλή τιμή για την εποχή (Σχήμα 2). Αντιθέτως, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας, όπως διακρίνεται στο Σχήμα 2, μετρήθηκαν στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου (~ 24 °C).

