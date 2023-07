Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: H Γαλλία νίκησε την Βραζιλία (εικόνες)

Πλούσιο θέαμα χάρισαν οι παίκτριες των δύο ομάδων, στο δεύτερο παιχνίδι του Σαββάτου για το Μουντιάλ Γυναικών, που μεταδίδεται απο τον ΑΝΤ1 και το ANT1+

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας, πλησίασε ακόμη περισσότερο στις «16» του Μουντιάλ 2023 γυναικών, που διεξάγεται σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, καθώς νίκησε με 2-1 την Βραζιλία.

Το «χρυσό γκολ» για τις «τρικολόρ» σημείωσε η αρχηγός, Γουεντί Ρενάρ στο 83ο λεπτό με κεφαλιά.

