Οικονομία

ΟΠΕΚΑ - Επιδόματα: Οι πληρωμές του Ιουλίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι δικαιούχοι και για ποια επιδόματα θα δουν το "χρώμα" του χρήματος στις 31 Ιουλίου, σύμφωνα με το Υπ, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

-

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ενημερώνουν ότι την Δευτέρα 31 Ιουλίου, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

Επίδομα στέγασης: Δικαιούχοι 270.193 - 32.557.187 ευρώ

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Δικαιούχοι 201.502 - 42.110.512 ευρώ

Αναπηρικά: Δικαιούχοι 179.314 - 83.176.089 ευρώ

Επίδομα στεγαστικής Συνδρομής: Δικαιούχοι 728 - 235.506 ευρώ

Επίδομα ομογενών: Δικαιούχοι 5.799 - 204.216 ευρώ

Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων (ν.1296/1982): Δικαιούχοι 15.946 - 5.814.181 ευρώ

Επίδομα κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 18.307 - 6.516.352 ευρώ

Επίδομα κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ελληνική μειονότητα Αλβανίας: Δικαιούχοι 4.594 -1.094.640 ευρώ

Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι 149 - 118.877 ευρώ

Επίδομα γέννησης: Δικαιούχοι 9.979 - 10.033.000 ευρώ

Επίδομα παιδιού: Δικαιούχοι 645.664 - 141.541.655 ευρώ

Κόκκινα δάνεια: Δικαιούχοι 2.069 - 173.435 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 8 - 8.000 ευρώ

Πρόγραμμα Γέφυρα: Δικαιούχοι 272 - 55.285 ευρώ

Επίδομα αναδοχής: Δικαιούχοι 520 - 257.125 ευρώ

Πρόγραμμα συνεισφοράς δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες: Δικαιούχοι 94 - 10.341 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: Δικαιούχοι 125 - 79.345 ευρώ

Σύνολο Δικαιούχων, 1.350.544

Σύνολο Καταβολών, 322.805.318 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι ξεκίνησαν και οι καταβολές για τους δικαιούχους του Προγράμματος Προσωπικού Βοηθού.