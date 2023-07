Life

Καβάλα: Μυστήριο με την εξαφάνιση δημοσιογράφου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έχει εντοπιστεί το αυτοκίνητο του στο Λαύριο, ενώ φέρεται να μην υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο.

-

Μυστήριο επικρατεί με την εξαφάνιση δημοσιογράφου στην Καβάλα, καθώς αγνοείται από την περασμένη εβδομάδα, ενώ φέρεται να άφησε σημείωμα στην οικογένεια του, ζητώντας να μην τον αναζητήσουν.

Σύμφωνα με το kavalapost.gr, πρόκειται για τον Φραγκίσκο Σοφτά, ο οποίος φέρεται το τελευταίο διάστημα να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ λίγες μέρες πριν εξαφανιστεί είχε κλείσει το σαιτ του, αναρτώντας τρεις μόνο λέξεις: «Ο κύκλος έκλεισε».

Μέχρι στιγμής, έχει εντοπιστεί το αυτοκίνητο του στο Λαύριο, ενώ φέρεται να μην υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο.

Σημειώνεται, ότι ηεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα, έχοντας διαγράψει μία αξιοπρόσεκτη πορεία στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας και της επικοινωνίας, από το 2004 ο Φραγκίσκος Σοφτάς ζούσε με την οικογένειά του στη Νικήσιανη του Δήμου Παγγαίου και διατηρούσε την ιστοσελίδα paggaionet.gr.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο με τραυματισμούς - Δήμαρχος ο ένας οδηγός (εικόνες)

Πανελλήνιες - Ντεμπά: Από την δομή φιλοξενίας σε.. Σχολή του ΕΚΠΑ (εικόνες)

Βέλγιο: Σκότωσε και διαμέλισε την μητέρα του