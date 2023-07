Κοινωνία

Φωτιές στην Ελλάδα: Black Hawk από τις ΗΠΑ στη μάχη με τις φλόγες

Επιχειρούν από το Στεφανοβίκειο του Βόλου όπου και έχουν μετασταθμεύσει, στο πλαίσιο της διεθνούς βοήθειας και συνδρομής για την αντιμετώπιση και κατάσβεση των πυρκαγιών.

Οι ΗΠΑ στο πλαίσιο της διεθνούς βοήθειας και συνδρομής για την αντιμετώπιση και κατάσβεση των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας, διέθεσαν τρία ελικόπτερα Black Hawk με κάδους πυρόσβεσης.

‘Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το ΓΕΕΘΑ, τα αμερικανικά ελικόπτερα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης σύμφωνα με το συνολικό σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας, επιχειρώντας από το Στεφανοβίκειο του Βόλου όπου και έχουν μετασταθμεύσει, πραγματοποιώντας μεγάλο αριθμό ρίψεων και συνδράμοντας στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ για την κατάσβεση των πυρκαγιών στην Ελλάδα αποτελεί μία ακόμα απόδειξη των ουσιαστικών και διαχρονικών δεσμών που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χωρών, προστίθεται στην ανακοίνωση.

