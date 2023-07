Αθλητικά

Οπαδική βία – Ηράκλειο: Συλλήψεις και ταυτοποιήσεις για την άγρια συμπλοκή (εικόνες)

Η έρευνα ξεκίνησε με αφορμή περιστατικό συμπλοκής μεταξύ οπαδών αθλητικών ομάδων που συνέβη χθες κατά τις βραδινές ώρες στο Ηράκλειο.

Έρευνα πραγματοποιούνε τα στελέχη της Ασφάλειας Ηρακλείου, σχετικά με περιστατικό αθλητικής βίας στην πόλη. Ήδη συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία για συνολικά εννέα.

Πρόκειται για οκτώ Έλληνες και έναν αλλοδαπό, οι οποίοι ελέγχονται για αδικήματα που αφορούν στη νομοθεσία περί αθλητισμού, συμπλοκής, όπλων και βεγγαλικών-ειδών πυροτεχνίας.

Από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα εννέα άτομα, οπαδοί αθλητικών ομάδων που συνεπλάκησαν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας κράνη, ρόπαλα και μεταλλικά αντικείμενα σε περιοχή της πόλης.

Πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες τους, κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αυτοσχέδια ξύλινα ρόπαλα και κοντάρια, είδη ένδυσης και κράνη μοτοσικλετών σχετιζόμενα με την ερευνούμενη υπόθεση, ενώ συνελήφθησαν δύο Έλληνες.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία και η προανάκριση συνεχίζεται από την υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

