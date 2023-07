Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η Τζαμάικα έκανε την πρώτη της νίκη

Παρθενική νίκη για την Τζαμάικα στο Μουντιάλ Γυναικών. Το επόμενο δύσκολο ματς.

Η Τζαμάικα πέτυχε την πρώτη νίκη της στο Μουντιάλ 2023 γυναικών, που φιλοξενείται σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, καθώς επικράτησε 1-0 του Παναμά στο Περθ, στο δεύτερο παιχνίδι της για τον 6ο όμιλο της διοργάνωσης.

Το γκολ της Αλισον Σουάμπι στο 56ο λεπτό ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση και διατήρησε στη μάχη της πρόκρισης τις Τζαμαϊκανές, οι οποίες στην πρεμιέρα είχαν αποσπάσει «λευκή» ισοπαλία από τη Γαλλία.

Για να μπορέσουν να περάσουν στα νοκ-άουτ, όμως, θα χρειαστούν ένα βαθμό απέναντι στην πολύ ισχυρή Βραζιλία στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής, την προσεχή Τετάρτη (2/8).

Μέχρι και την Κυριακή 20 Αυγούστου ζούμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι, καθώς η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου γυναικών προβάλλεται αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+!

