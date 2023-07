Κοινωνία

Μύκονος – καταγγελία: Βιασμός και ληστεία στο πάρκινγκ γνωστού κλαμπ

Σύμφωνα με τη καταγγελία της 22χρονης ο δράστης που την προσέγγισε τα ξημερώματα στο πάρκινγκ, μιλούσε σπαστά ελληνικά.

Θύμα βιασμού καταγγέλλει ότι έπεσε τα ξημερώματα μία 22χρονη Ελληνίδα στο πάρκινγκ πολύ γνωστού κλαμπ της Μυκόνου.

Η νεαρή, η οποία έκανε διακοπές στο «νησί των ανέμων», κατήγγειλε ότι στις 4:00 τα ξημερώματα ενώ βρίσκονταν στο χώρο στάθμευσης νυχτερινού μαγαζιού, την προσέγγισε ένας άντρας, ο οποίος μιλούσε σπαστά ελληνικά και ήταν ηλικίας 30-40 ετών.

Στην αρχή συνομίλησαν και μετά από λίγο ξαφνικά την ακινητοποίησε και τη βίασε, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στη συνέχεια, όταν η κοπέλα επέστρεψε στο σπίτι της, διαπίστωσε ότι ο δράστης της είχε κλέψει κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ.

Την έρευνα ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου που θα προσπαθήσει να ταυτοποιήσει τον δράστη μέσα από τη συλλογή υλικού από κάμερες ασφαλείας.

