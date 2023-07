Κοινωνία

Φωτιές: Ο απολογισμός του 24ώρου και τα ενεργά μέτωπα

Δεκάδες φωτιές εκδηλώθηκαν σε όλη την επικράτεια το περασμένο 24ώρο. Τα μέτωπα που παραμένουν ενεργά και οι δυνάμεις που είναι σε επιφυλακή.

Συνολικά 41 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο, αναφέρει ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ γρήγορα ελέγχθηκαν και οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν πρωινές ώρες σήμερα, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μελίσσια Ασπροπύργου, καθώς και σε αγροτοδασική έκταση στο Γλυκορρίζι Μεσσηνίας.

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις περιοχές Παλαιοβαρβάσαινα και Σαλμώνη του δήμου Πύργου καθώς και στην περιοχή Φαναράς του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Όπως τονίζει η Πυροσβεστική η επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών στις παραπάνω περιοχές, που εκδηλώθηκαν σε αγροτοδασικές εκτάσεις είναι σε εξέλιξη, με βελτιωμένη εικόνα.

Στα συμβάντα αυτά της Π.Ε. Ηλείας επιχειρούν 114 πυροσβέστες με 33 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων 14 πυροσβεστών από τη Μάλτα, 7 Α/Φ και 2 Ε/Π, ενώ στις 14:00 εκδόθηκε μέσω του 112 μήνυμα για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Παλαιοβαρβάσαινα, Καρούτες, Στρέφι και Σμίλα προς Αρχαία Ολυμπία. Με εντολή του αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Γεώργιου Πουρναρά, κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε. μεταβαίνει στην περιοχή για την έρευνα των αιτιών των ανωτέρω πυρκαγιών.

Ακόμη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαψός Κορινθίας απογευματινές ώρες σήμερα έχει οριοθετηθεί. Επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 18 οχήματα, 2 Α/Φ, συμπεριλαμβανομένου 1 Α/Φ από την Κροατία και 1 Ε/Π.

Αναφορικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε βραδινές ώρες χθες σε δύσβατη δασική περιοχή στο Τρίλοφο Καστοριάς όπως τονίζει η Πυροσβεστική, η επιχείρηση κατάσβεσης της είναι σε εξέλιξη. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες ως πεζοπόρο τμήμα, ενώ κατά τη διάρκεια της μέρας επιχειρούσε και 1 Ε/Π.

Σε ύφεση βρίσκονται οι πυρκαγιές στη Ρόδο, στην Κέρκυρα και στη Μαγνησία, ενώ παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και περιοδικά πραγματοποιούνται ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα, συμπεριλαμβανομένων 3 ελικοπτέρων από τις Η.Π.Α. Σημειώνεται ότι η Αμερική έχει διαθέσει ήδη 4 ελικόπτερα Black-Hawk, ενώ αναμένονται και 3 ελικόπτερα Chinook.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

