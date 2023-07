Οικονομία

Διαφθορά - Κολομβία: Συνελήφθη ο γιος του προέδρου Πέτρο

Συνελήφθη και η πρώην σύζυγός του για «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και παραβίαση προσωπικών δεδομένων».

Ο Νίκολας Πέτρο, που είναι πρώην βουλευτής, συνελήφθη το πρωί ταυτόχρονα με την πρώην σύζυγό του, την Νταϊσούρις Βάσκες, η οποία τον κατηγορεί για διασυνδέσεις με διακινητές ναρκωτικών και λαθρέμπορους. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Νίκολας Πέτρο συνελήφθη για τα αδικήματα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και του αθέμιτου πλουτισμού και η πρώην σύζυγός του για «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και παραβίαση προσωπικών δεδομένων».

Τον Μάρτιο, η Βάσκες κατηγόρησε τον πρώην σύντροφό της ότι το 2022 έλαβε μεγάλα χρηματικά ποσά από διακινητές ναρκωτικών και λαθρέμπορους για να στηρίξει την προεκλογική εκστρατεία του πατέρα του αλλά τα χρησιμοποίησε για να διάγει πολυτελή βίο στην πόλη Μπαρανκίλα, στη βόρεια Κολομβία.

Ο Γκουστάβο Πέτρο, ο πρώτος αριστερός πρόεδρος της Κολομβίας, εξέφρασε τη λύπη του για τη σύλληψή του γιου του και διαβεβαίωσε ότι θα εγγυηθεί την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. «Ως άνθρωπος και ως πατέρας, με θλίβει πολύ η αυτοκαταστροφή του και το γεγονός ότι ένα από τα παιδιά μου βρίσκεται στη φυλακή», έγραψε στην πλατφόρμα X. «Του εύχομαι καλή τύχη και δύναμη. Μακάρι τα γεγονότα να σφυρηλατήσουν τον χαρακτήρα του και να μπορέσει να αναλογιστεί τα λάθη του. Όπως διαβεβαίωσα τον γενικό εισαγγελέα, δεν θα παρέμβω, ούτε θα ασκήσω πιέσεις στις αποφάσεις του, ώστε να επικρατήσει το Δίκαιο», συνέχισε.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος αρνείται ότι έλαβε χρήματα από εμπόρους ναρκωτικών και είχε ζητήσει ο ίδιος την έναρξη έρευνας σε βάρος του γιου του. Ο Νίκολας Πέτρο ήταν βουλευτής της αριστερής συμμαχίας που οδήγησε τον πατέρα του στην εξουσία. Μέσα ενημέρωσης είχαν δημοσιεύσει αποσπάσματα των τραπεζικών λογαριασμών του στα οποία φαινόταν ότι τα εισοδήματά του ήταν υψηλότερα από τη βουλευτική αποζημίωση που λάμβανε. Στις δαπάνες του περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων αγορές κοσμημάτων και πολυτελή ενδύματα.

Σε μια συνέντευξή της η Βάσκες υποστήριζε ότι ο πρώην σύζυγός της έλαβε περίπου 124.000 δολάρια από έναν πρώην έμπορο ναρκωτικών, τον Σαμουέλ Σανταντέρ Λοπεσιέρα, τον αποκαλούμενο και «Marlboro Man». Ο Λοπεσιέρα εκτίει ποινή κάθειρξης 18 ετών σε φυλακή των ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών. Η Βάσκες είπε ωστόσο ότι ο πρόεδρος Πέτρο δεν ήταν ενήμερος για αυτές τις συναλλαγές του γιου του.

