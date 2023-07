Κόσμος

Μόσχα: Επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη - “Καταρρίφθηκαν” υποστηρίζουν οι Ρώσοι

Ti έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν.

«Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν απόψε. Οι προσόψεις δύο κτιρίων της πόλης υπέστησαν μικρές ζημιές. Δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες», έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν.

Στην επίθεση συμμετείχαν δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που καταρρίφθηκαν στο δυτικό τμήμα της Μόσχας, ανέφερε νωρίτερα το ρωσικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Οι επιθέσεις στη Μόσχα και τα περίχωρά της - περίπου 500 χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα - ήταν μέχρι πρότινος σπάνιες, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Νωρίτερα τον Ιούλιο, η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι η αντιαεροπορική της άμυνα κατέρριψε πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Λόγω της επίθεσης είχε διακοπεί προσωρινά η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου Βνούκοβο. Για τον ίδιο λόγο πιθανολογείται ότι ανεστάλη σήμερα η λειτουργία του ίδιου αεροδρομίου, όπως μεταδίδει το TASS.

Οι επιδρομές μη επανδρωμένων αεροσκαφών καταγράφονται λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της ουκρανικής αντεπίθεσης που αποσκοπεί στην απελευθέρωση εδαφών που έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ καταδίκασε τις επιθέσεις που, όπως τόνισε, «δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη βοήθεια που παρέχουν στο καθεστώς του Κιέβου οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ».

