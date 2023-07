Κοινωνία

Εργατικό ατύχημα σε ξενοδοχείο: Η διάσωση από την ΕΜΑΚ (βίντεο)

Από θαύμα γλίτωσε τα χειρότερα ένας άνδρας που εκτελούσε εργασίες σε ξενοδοχείο.

Με τραύματα μεταφέρθηκε ένας 52χρονος άνδρας στο νοσοκομείο, μετά από πτώση από ύψος περίπου 1,5 μέτρου στην Αγία Πελαγία, στην περιοχή Μονοναύτης.

Για το περιστατικό κλήθηκε η Πυροσβεστική η οποία έσπευσε με 7 υπαλλήλους, 2 οχήματα της 3ης ΕΜΑΚ και 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εκτελούσε εργασίες συντήρησης σε ξενοδοχείο.

Ο 52χρονος διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του, ενώ επιτόπου του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες από διασώστες που του ακινητοποίησαν τη σπονδυλική στήλη, καθώς από την πτώση είχε τραυματιστεί.

Ωστόσο τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα για τον 52χρονο καθώς στο σημείο που έπεσε, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, το έδαφος είναι αρκετά επικλινές και θα μπορούσε να είχε κατρακυλήσει στον γκρεμό.

Πηγή: neakriti.gr

