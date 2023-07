Οικονομία

Hellenic Train: Ξεκινούν και πάλι τα δρομολόγια στο τμήμα Λάρισα – Βόλος

Τι αναφέρει η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της

Μετά από καιρό θα ξεκινήσουν και πάλι τα δρομολόγια των τρένων στο τμήμα Λάρισα – Βόλος.

Συγκεκριμένα η Hellenic Train με ανακοίνωσή της ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από την, Κυριακή (30.07.2023) επανέρχονται κανονικά τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών στο τμήμα Λάρισα- Βόλος.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω δρομολόγια:

11572 (Λάρισα- Βόλος), ώρα αναχώρησης 06:25

11574(Λάρισα- Βόλος), ώρα αναχώρησης 09:00

11576 (Λάρισα- Βόλος), ώρα αναχώρησης 12:25

11578 (Λάρισα- Βόλος), ώρα αναχώρησης 14:35

12570 (Λάρισα- Βόλος), ώρα αναχώρησης 16:40

12572 (Λάρισα- Βόλος), ώρα αναχώρησης 18:50

11573 (Βόλος- Λάρισα), ώρα αναχώρησης 07:40

11575 (Βόλος- Λάρισα), ώρα αναχώρησης 10:50

11577 (Βόλος- Λάρισα), ώρα αναχώρησης 13:25

11579 (Βόλος- Λάρισα), ώρα αναχώρησης 15:35

12571 (Βόλος- Λάρισα), ώρα αναχώρησης 17:45

12573 (Βόλος- Λάρισα), ώρα αναχώρησης 19:50.

