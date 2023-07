Κόσμος

Καναδάς: Φονική συντριβή αεροπλάνου

Νεκροί είναι όλοι οι επιβαίνοντες του μικρού αεροπλάνου που συνετρίβη στον Καναδά.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή μικρού αεροπλάνου στο Κανανάσκις, ορεινή περιοχή δυτικά του Κάλγκαρι, ανέφερε η καναδική έφιππη αστυνομία, RCMP.

Σύμφωνα με την RCMP, αεροπλάνο με πέντε επιβάτες και έναν πιλότο αναχώρησε από το αεροδρόμιο Σπρίνγκμπανκ κοντά στο Κάλγκαρι το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα) με προορισμό το Σάλμον Αρμ, στη Βρετανική Κολομβία.

Εκπρόσωπος της RCMP, ο σμηνίας Ράιαν Σίνγκλετον, δήλωσε πως η επαφή με το αεροπλάνο χάθηκε γύρω στις 9.30 μ.μ. τοπική ώρα (06:30 του Σαββάτου ώρα Ελλάδας). Λίγο μετά ξεκίνησε έρευνα από μοίρα της καναδικής Πολεμικής Αεροπορίας, RCAF, που εδρεύει στο Γουίνιπεγκ.

Η μοίρα εντόπισε το σημείο της συντριβής και, με τη βοήθεια της υπηρεσίας ορεινής διάσωσης των πάρκων της Αλμπέρτα, αναζήτησε επιζώντες. Ωστόσο και οι έξι επιβαίνοντες στο αεροπλάνο είχαν σκοτωθεί, είπε ο Σίνγκλετον.

Η RCMP δεν δημοσιοποίησε τα ονόματα των θυμάτων.

"Η ανάκτηση των πτωμάτων του πιλότου και των επιβατών ήταν πολύ απαιτητική λόγω του δύσκολου ανάγλυφου του εδάφους. Ωστόσο και τα έξι πτώματα ανακτήθηκαν με επιτυχία", είπε ο Σίνγκλετον, προσθέτοντας πως το Συμβούλιο για την Ασφάλεια των Μεταφορών στον Καναδά διενεργεί έρευνα για το δυστύχημα.

