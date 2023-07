Οικονομία

Γεωργιάδης: Συντάξεις και σε όσους έχουν χρέη άνω των 20000 ευρώ

Ο Υπουργός Εργασίας για την απονομή συντάξεων σε όσους έχουν χρέη, τη μαύρη εργασία και την ανεργία.

Σύνταξη σε όσους χρωστούν και πάνω από 20.000 ευρώ προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 'Αδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Real News.

"Ναι, ο στόχος μου είναι να μπορούν να βγουν στη σύνταξη και όσοι χρωστούν πάνω από 20 χιλιάδες ευρώ, με κάποια κριτήρια προφανώς, που θα αποδεικνύει ότι δεν μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές αλλά για ανθρώπους που έχουν πράγματι καταστραφεί οικονομικά και έχουν απόλυτη ανάγκη αυτή τη σύνταξη.Γνώμονας των αποφάσεων πρέπει να είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν μπορεί κάποιος να έχει πληρώσει 27 χρόνια ένσημα και να μην μπορεί να πάρει τη σύνταξή του", ανάφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τις επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ, ο κ. Γεωργιάδης ανάφερε οτι ήδη ολοκληρώνεται η μεταρρύθμιση που οδηγεί στην πλήρη εκκαθάριση των κυρίων συντάξεων. "Για να βγουν τα εφάπαξ και για να βγουν οι επικουρικές πρέπει να βγουν οι κύριες συντάξεις. Τώρα που οι κύριες συντάξεις είναι πια σε ένα πολύ χαμηλότερο σημείο και πηγαίνουμε ολοένα και καλύτερα έχουμε βάλει ως στόχο να μειώσουμε τις επικουρικές μέχρι τέλος του χρόνου τουλάχιστον στο μισό από ότι είμαστε σήμερα. Φυσικά και τα εφάπαξ θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία", σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Στο ερώτημα αν για τις ελλείψεις προσωπικού φταίνε οι αμοιβές και οι συνθήκες εργασίες σε κάποιες περιπτώσεις σημείωσε ότι "είναι πολύ σύνθετο το φαινόμενο της ανεργίας στην Ελλάδα. Από τη μια ακούς 11% ανεργία και από την άλλη όποιος κλάδος οικονομίας επισκέπτεται το υπουργείο Εργασίας μας ζητάει να του βρούμε εργαζόμενους, είτε είναι τουρισμός, είτε είναι εστίαση, είτε είναι οικοδομή, είτε είναι πρωτογενής τομέας, είτε είναι βιομηχανία.

Κανένας δεν βρίσκει εργαζομένους και ταυτόχρονα έχουμε 11% ανεργία. Αυτό καταλαβαίνετε είναι οξύμωρο. Οπότε, δεν υπάρχει μία μόνο απάντηση στο πρόβλημα. Μία απάντηση είναι σίγουρα οι χαμηλοί μισθοί. Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα οι μισθοί να αυξηθούν και να βάλουν οι επιχειρήσεις το χέρι στην τσέπη. Πρέπει η αξία της μισθωτής εργασίας να απεικονίζει την πραγματική αξία στον σημερινό κόσμο.

Δεύτερον, οι συνθήκες εργασίας. Δεν μπορεί ένας που έχει ένα ξενοδοχείο να αναρωτιέται γιατί δεν βρίσκει εργαζομένους, όταν ο εργαζόμενος πρέπει να ζήσει σε ένα κοτέτσι. Κάθε εργαζόμενος έχει ψυχή και θέλει να ζει αξιοπρεπώς.

Τρίτον, είναι η μαύρη εργασία που προφανώς υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα.

Τέταρτον, είναι η έλλειψη κατάρτισης σε κρίσιμα επαγγέλματα τα οποία μας λείπουν και αυτό θα το διορθώσουμε με τα προγράμματα reskilling και upskilling μέσω της ΔΥΠΑ.

Το θέμα είναι πολυπαραγοντικό, όμως πιστεύω ότι με τις πολιτικές μας η ανεργία σε βάθος τετραετίας θα πέσει αρκετά", αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης.

Για τη μαύρη εργασία ο υπουργός ανάφερε ότι θα αυξηθούν οι έλεγχοι και υπενθύμισε ότι αυτοί είναι αυξημένοι κατά 20% σε σχέση με πέρυσι.

"Η μαύρη εργασία έχει καταπολεμηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η πρωτοβουλία του Γιάννη Βρούτση να επιβάλει το πρόστιμο των 10.500 ευρώ αν μια επιχείρηση έχει ανασφάλιστο εργαζόμενο έχει αποδώσει, αλλά τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την υποδηλωμένη εργασία. Τους δηλώνουν 4ωρο και τους έχουν να δουλεύουν 10ωρο. Αυτό πιστεύω θα το αντιμετωπίσουμε με την ψηφιακή κάρτα εργασίας και τα κίνητρα που θα θεσπίσουμε θα είναι τέτοια και για να την έχει η επιχείρηση αλλά και για να θέλει να τη χτυπάει ο εργαζόμενος", είπε ο υπουργός.

