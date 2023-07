Οικονομία

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Όλες οι πληρωμές που θα γίνουν την εβδομάδα που ξεκινά.

Κατά την περίοδο 31 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου θα καταβληθούν 80.035.811 εκατ. ευρώ σε 88.982 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα:

1.Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 31 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

Στις 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 5.978.031 ευρώ για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων (του ν.4778/21) μηνός Αυγούστου 2023 σε 15.831 συνταξιούχους

Από τις 31 Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου θα καταβληθούν 17,2 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

Στις 4 Αυγούστου θα καταβληθούν 12.524.780 ευρώ σε 27.888 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)

Τέλος, στις 3 Αυγούστου, θα καταβληθούν 333.000 ευρώ σε 463 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

18 εκατ. ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

18 εκατ. ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

8 εκατ. ευρώ σε 9.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

