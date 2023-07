Αθλητικά

Κολύμβηση – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Χαμένη ευκαιρία για τον Χρήστου

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα μπορούσε να ανέβει στο βάθρο αν είχε επαναλάβει τον χρόνο που έκανε στα προκριματικά.

Την έκτη θέση στον τελικό των 50μ. ύπτιο κατέλαβε ο Απόστολος Χρήστου, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης που ολοκληρώνεται σήμερα στη Φουκουόκα. Ο Έλληνας πρωταθλητής Ευρώπης τερμάτισε σε 24.60, χάνοντας μία ευκαιρία να ανέβει στο βάθρο, καθώς η τρίτη θέση κρίθηκε στο 24.50, τη στιγμή που ο κολυμβητής του Ολυμπιακού έχει ρεκόρ 24.36 από πέρυσι, ενώ στον χθεσινό (29/7) προκριματικό είχε κάνει 24.48.

Οι ΗΠΑ έκαναν το «1-2» για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αλλά με ανάποδη σειρά σε σχέση με πέρυσι. Ο Χάντερ Αρμστρονγκ με 24.05 κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του σε ατομικό αγώνισμα, αφήνοντας πίσω του τον νικητή της Βουδαπέστης, Τζάστιν Ρες, που τερμάτισε σε 24.24. Ο Τζιαγού Σου, δις πρωταθλητής κόσμου στα 100μ. ύπτιο, ήταν αυτός που πήρε την τρίτη θέση με 24.50, χαρίζοντας στην Κίνα το πρώτο της παγκόσμιο μετάλλιο στο αγώνισμα.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 50μ. ύπτιο ανδρών:

1. Χάντερ Αρμστρονγκ (ΗΠΑ) 24.05

2. Τζάστιν Ρες (ΗΠΑ) 24.24

3. Τζιαγού Σου (Κίνα) 24.50

4. Κσαβέρι Μάσιουκ (Πολωνία) 24.57

5. Τόμας Τσέκον (Ιταλία) 24.58

6. Απόστολος Χρήστου (ΕΛΛΑΔΑ) 24.60

7. Αντριου Τζέφκοουτ (Νέα Ζηλανδία) 24.66

8. Ολε Μπραουνσβάιχ (Γερμανία) 24.93

