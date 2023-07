Οικονομία

Καλοκαιρινές εκπτώσεις: η αγορά εν μέσω καύσωνα και προστίμων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην αγορά. Τι προβληματίζει τον εμπορικό κόσμο.

-

Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στον εμπορικό κόσμο για την μέχρι τώρα πορεία των θερινών εκπτώσεων που ξεκίνησαν στις 10 Ιουλίου καθώς ο παρατεταμένος καύσωνας περιόρισε την αγοραστική κίνηση με αποτέλεσμα οι απώλειες στον τζίρο να αγγίζουν το 30%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Την ίδια ώρα το υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τους ελέγχους στην αγορά προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα παραπλανητικών εκπτώσεων έχοντας ως προτεραιότητα την προστασία των καταναλωτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό, η Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1,44 εκατ. ευρώ σε τρεις μεγάλες αλυσίδες πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών (Πλαίσιο Computers, Public και Praktiker) καθώς σε ελέγχους της διαπιστώθηκε ότι παραβίαζαν το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, όπως ισχύει, και σε εφαρμογή της ΥΑ 35935/2023 «Κώδικας δεοντολογίας περί ανακοίνωσης μειωμένης τιμής σε περίοδο εκπτώσεων».

«Παραπλανητικές πρακτικές εις βάρος των καταναλωτών δεν γίνονται ανεκτές» ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας και προανήγγειλε ότι «το επόμενο διάστημα οι έλεγχοι θα ενταθούν». Ο υπουργός τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «η επιβολή των προστίμων αποδεικνύει στους πολίτες και στην κοινωνία ότι η αγορά δεν είναι ανεξέλεγκτη, ότι η αγορά ελέγχεται. Ότι η δική μας κυβέρνηση είναι υπέρ της ελεύθερης αγοράς αλλά όχι της ασύδοτης αγοράς». Ο ίδιος ανέφερε ότι σκοπός «δεν είναι να τιμωρήσουμε ή να κάνουμε κακό στις αλυσίδες. Σκοπός μας είναι να τηρήσουν το νόμο και να προστατεύσουμε τον καταναλωτή. Και θέλω να σας πω ότι αυτό είχε αποτέλεσμα, γιατί αμέσως με το που επιβλήθηκαν τα πρόστιμα εξαφανίστηκαν και οι εικονικές εκπτώσεις». Ο κ. Σκρέκας σημείωσε: «Δεν θα επιτρέψουμε την αναρχία στην αγορά, θα είμαστε αμείλικτοι με τους παραβάτες του νόμου».

Προβληματισμός στον εμπορικό κόσμο

Εστιάζοντας στον νέο κώδικα δεοντολογίας περί ανακοίνωσης μειωμένης τιμής σε περίοδο εκπτώσεων, ο Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας και αντιπρόεδρος GRECA μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ επεσήμανε: «σωστά πράττει η κυβέρνηση και επιβάλλει πρόστιμα σε επιχειρήσεις για πλασματικές εκπτώσεις». Ο ίδιος τόνισε ότι «κύριο μέλημα του εμπορίου είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν αθέμιτες πρακτικές από κάποιους που παίρνουν τη δουλειά από αυτούς που λειτουργούν νόμιμα και σωστά. Οι έλεγχοι του υπουργείου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και στόχο έχουν να διασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία της αγοράς. Όσες επιχειρήσεις κάνουν παρατυπίες θα πρέπει να σταματήσουν γιατί το μόνο που πετυχαίνουν είναι να λειτουργούν εις βάρος των υγιών επιχειρήσεων που αποτελούν την συντριπτική πλειονότητα».

Αναφορικά με τα πρόστιμα 1,44 εκατ. ευρώ της ΔΙΜΕΑ στις τρεις μεγάλες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου για παραπλανητικές εκπτώσεις, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης δήλωσε: «εφόσον επιβεβαιώνονται, καλώς επιβλήθηκαν, ανεξάρτητα εάν οφείλονται σε παράλειψη ή λάθος, αφού τέτοιου μεγέθους και φήμης επιχειρήσεις πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα στην εφαρμογή του νόμου και βεβαίως στη προστασία του καταναλωτή. Οφείλω πάντως να αναφέρω πως η παραβατικότητα στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια δεν ξεπερνά το 5%, δείχνοντας επαγγελματική ωριμότητα, αλλά και τον απαραίτητο σεβασμό στον πελάτη, που είναι και ο αυστηρότερος τιμωρός».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας περί ανακοίνωσης μειωμένης τιμής σε περίοδο εκπτώσεων ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Απρίλιο και ενσωματώνει σχετική κοινοτική οδηγία, προβλέπεται ότι σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά. Όταν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των 30 ημερών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών.

Υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλοί τζίροι

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας και αντιπρόεδρος GRECA επεσήμανε ότι «οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν τις πρώτες εβδομάδες των θερινών εκπτώσεων αλλά και την Κυριακή 16 Ιουλίου που ήταν τα καταστήματα ανοικτά, λειτούργησαν αποτρεπτικά. Η μειωμένη επισκεψιμότητα, σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές πιέσεις και το περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών οδήγησαν τις εμπορικές επιχειρήσεις σε απώλεια τζίρου που εκτιμάται ότι αγγίζει το 30%».

«Τα εμπορικά κέντρα, τα υπερκαταστήματα και τα πολυκαταστήματα, ήταν ίσως οι πιο κερδισμένοι των πρώτων ημερών των εκπτώσεων, λόγω των μεγάλων κλιματιζόμενων κοινόχρηστων χώρων, που φαίνεται να προσέλκυσαν περισσότερους καταναλωτές για τις αγορές τους», δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πρώτες δύο εβδομάδες των εκπτώσεων, που παραδοσιακά είναι οι καλύτερες σε αγοραστική κίνηση, ''κάηκαν'' από τις υψηλές θερμοκρασίες του Ιουλίου, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Το λιανικό εμπόριο για μια ακόμη φορά καλείται να ξεπεράσει τα εμπόδια του επίμονου πληθωρισμού, αλλά και τα προβλήματα του φετινού καύσωνα. Το βέβαιο είναι πως, οι θερινές εκπτώσεις έχουν ακόμα πολύ δρόμο μέχρι το τέλος Αυγούστου, ενώ το λιανικό εμπόριο θα κληθεί τον Σεπτέμβριο να κάνει το τελικό ταμείο των αποτελεσμάτων του τζίρου και του όγκου πωλήσεων του φετινού καλοκαιριού» υπογράμμισε ο κ. Κορκίδης.

Στόχος του λιανικού εμπορίου το φετινό καλοκαίρι είναι ο συνολικός τζίρος του διμήνου Ιουλίου-Αυγούστου να κινηθεί πάνω από τον περυσινό πήχη των 6,6 δισ. ευρώ και να ξεπεράσει φέτος τα 7 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, στο λιανικό εμπόριο, οι τρέχουσες πωλήσεις ενισχύθηκαν από την αρχή του έτους σημειώνοντας ετήσια αύξηση 12,7%. Συγκεκριμένα, από τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει, μετά την Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου με 15%, την μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών με 13,3%. Παράλληλα το ύψος των αποθεμάτων αποκλιμακώνεται, ενώ η εξέλιξη των πωλήσεων το τελευταίο διάστημα δείχνει πως κυμαίνονται μηνιαίως σταθερά στα 3,55 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι από τα 3,55 δισ. ευρώ τα 1,24 δισ. ευρώ αναλογούν στις μικρομεσαίες του λιανικού εμπορίου, ενώ εάν εξαιρέσουμε τρόφιμα και καύσιμα, τότε ο μηνιαίος τζίρος δεν ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ. Η αύξηση του τζίρου το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου στηρίζεται και στις αυξημένες τουριστικές ροές, κατά την περίοδο των θερινών εκπτώσεων, όπου οι ξένοι επισκέπτες μπαίνουν στο άθροισμα του τζίρου με την «εισαγόμενη κατανάλωση». Αυτό εξηγεί συγκριτικά με άλλες αγορές της Αττικής, σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, την αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και τις περιοχές με μεγαλύτερες τουριστικές ροές, τουλάχιστον πριν ξεσπάσουν οι μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές.

Ειδήσεις σήμερα:

Καρκίνος: Πώς προστατεύεται ο οργανισμός από την άσκηση

Φυσικό αέριο - Πούτιν: Συζητάμε για τη δημιουργία κόμβου στην Τουρκία

Δορυφόρος: Οι ήχοι του έγιναν μουσική (βίντεο)