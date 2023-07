Πολιτική

Χαρδαλιάς: η επίσκεψη στο Μαξίμου και τα σενάρια για την Περιφέρεια Αττικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έτοιμοί να "δώσουν τα χέρια" φαίνεται να είναι ο Νίκος Χαρδαλιάς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την Περιφέρεια Αττικής.

-

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο υφυπουργός Άμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς, επέστρεψε από τα στρατόπεδα τα οποία επισκέφθηκε για να επιθεωρήσει τα συστήματα πυρασφάλειας και είχε συνάντηση, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον υπουργό Επικρατείας, Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιάννη Μπρατάκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Χαρδαλιάς είναι το "φαβορί" για την Περιφέρεια Αττικής. Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ο οποίος το πρωί περιόδευσε σε στρατόπεδα και ρωτήθηκε σχετικά απέφυγε να απαντήσει.

Με δεδομένη τη δυσαρέσκεια της Πειραιώς στο πρόσωπο του Γιώργου Πατούλη, στο τραπέζι "έπεσαν" κι άλλα ονόματα.

Ο Γιώργος Παπανικολάου, δήμαρχος Γλυάδας, ο οποίος συναντήθηκε το Σάββατο με τον πρωθυπουργό έκλεισε με ανάρτησή του στο Facebook τα σενάρια που τον ήθελαν να μεταπηδά στην Περιφέρεια.

Αναλυτικά αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Με όλη μου την αγάπη.

Για την πόλη μας και για τους ανθρώπους της.

Για όσα ζήσαμε. Για όλα αυτά που πετύχαμε.

Για αυτά που έρχονται.

Λαμβάνω την τιμή να θέσω στην κρίση σας την υποψηφιότητά μου για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου ως επικεφαλής του συνδυασμού “Η Γλυφάδα μας”.

Τα καλύτερα είναι μπροστά».

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 1966: σαν σήμερα το γκολ “φάντασμα”

Καναδάς: Φονική συντριβή αεροπλάνου

Φωτιά στην Ηλεία: Σύλληψη για απόπειρα εμπρησμού