Χαλκιδική: Αιματηρή ληστεία σε beach bar (εικόνες)

Κουκουλοφόρος πυροβόλησε και χτύπησε με το κοντάκι του όπλου του, το θύμα στο κεφάλι.

Αιματηρή ληστεία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Χανιώτη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Voria.gr, μία 51χρονη γυναίκα από το Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιοκτήτρια beach bar στην περιοχή, βγήκε περίπου στις 21:00 να ταΐσει τα αδέσποτα ζώα που περιθάλπει, όταν δέχτηκε επίθεση από άγνωστο κουκουλοφόρο που πυροβόλησε μία φορά στον αέρα και στη συνέχεια τη χτύπησε με το κοντάκι του όπλου στο κεφάλι.

Ο δράστης άρπαξε μία τσάντα που περιείχε περίπου 1.000 ευρώ και εξαφανίστηκε. Η γυναίκα διακομίστηκε αιμόφυρτη στο Κέντρο Υγείας της Κασσανδρείας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Πολυγύρου, χωρίς η ζωή της να διατρέχει κίνδυνο.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ θα εξεταστεί και ο κάλυκας που βρέθηκε στο σημείο.

