Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Αιματηρή συμπλοκή – Σε κρίσιμη κατάσταση το θύμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου και το θύμα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αττικόν, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

-

Άγρια επίθεση δέχθηκε ένας αλλοδαπός το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, στη συμβολή των οδών Παιωνίου και Αλκαμένους, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, άγνωστος δράστης επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε έναν 39χρονο από το Αφγανιστάν τραυματίζοντας τον σοβαρά.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αττικόν, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 1966: σαν σήμερα το γκολ “φάντασμα”

Καναδάς: Φονική συντριβή αεροπλάνου

Φωτιά στην Ηλεία: Σύλληψη για απόπειρα εμπρησμού