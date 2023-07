Κοινωνία

Φωτιά στον Βαρνάβα Αττικής - Σηκώθηκαν και εναέρια

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο.

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 19.20 την Κυριακή (30/7) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Βαρνάβα Αττικής.

Στο συμβάν επιχείρύν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με 43 πυροσβέστες και 12 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρνάβα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2023

Σημειώνεται και το πρωί είχε ξεσπάσει φωτιά στον Βαρνάβα, κοντά στην Ιερά Μονή Άξιον Εστί.

